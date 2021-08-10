Видео ⟩ ЧС на границе и условия для посещения школы. Коротко обо всех решениях правительства

Во вторник, 10 августа, состоялось заседание Кабинета Министров, на котором рассматривался вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации на латвийско-белорусской границе, а также ряд других решений. После встречи состоялась пресс-конференция, запись которой можно посмотреть на портале RUS TVNET.

Видео : Пресс-конференция правительства на латышском языке

О чем говорили на заседании правительства во вторник?

Портал RUS TVNET подвел итоги важнейших решений заседания Кабинета Министров.

Очное заседание Кабинета Министров. ФОТО: Aivis Freidenfelds, Valsts kanceleja

Правительство объявило чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе

правительство объявило чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе и предоставило Государственной пограничной охране (ГПО) право применять физическую силу для немедленного возвращения нелегальных иммигрантов в страну, откуда они незаконно пересекли границу.

С учетом стремительного роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а также большого количества случаев незаконного пересечения литовско-белорусской границы с 11 августа по 10 ноября объявляется чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

Постановление правительства также предусматривает оказание помощи ГПО Национальными вооруженными силами и Государственной полицией для обеспечения пограничного контроля на латвийско-белорусской границе с целью предотвращения ее незаконного пересечения.

Решение правительства предусматривает, что ГПО, Национальные вооруженные силы и Государственная полиция должны использовать предусмотренные процедуры и средства, чтобы удержать лиц от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Постановление правительства предусматривает, что ГПО при констатации факта нелегального пересечения границы имеет право возвращать нарушителя в страну, откуда он пересек границу. Для этого разрешается применять физическую силу и спецсредства.

Галерея: Латвийско-белорусская граница

Правительство также постановило, что заявления от лиц о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса не будут приниматься в подразделениях ГПО и других учреждениях, расположенных на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация.

Национальным вооруженным силам в сотрудничестве с ГПО и Управлением по делам гражданства и миграции поручено обеспечить возможности размещения незаконных иммигрантов, а также лиц, подавших заявки на статус беженца или альтернативный статус.

Министры также уполномочили ГПО и Управление по делам гражданства и миграции применить исключение из закона о государственных закупках для обеспечения возможностей размещения, питания и предметов первой необходимости для иммигрантов из Белоруссии, которые просят убежища.

Эти мероприятия планируется финансировать из средств государственного бюджета, уже выделенных учреждениям на соответствующие цели, а также из средств на непредвиденные расходы.

При необходимости Кабинет министров может принять запросить международную помощь через механизм гражданской защиты Европейского союза, НАТО и других организаций международного сотрудничества.

Очное обучение будет только для учеников с негативным тестом или ковид-сертификатом

Для того чтобы в 2021/2022 учебном году школьники могли очно обучаться по программам общего и профессионального образования, им потребуется сертификат о вакцинации от Covid-19, перенесенном заболевании или отрицательный результат теста на Covid-19.

Поправки к постановлению Кабинета министров о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19 разработаны с целью введения тестирования школьников как предварительного условия для проведения очного учебного процесса в 2021/2022 учебном году.

Если школьник не сдаст тест на Covid-19, он не сможет начать или продолжить очное обучение. Принимая во внимание то, что получение образования является обязательным и ответственность за него несут родители, получение основного образования должно быть продолжено в семье. Это касается учащихся 1-6-х классов. Тестирование на Covid-19 не будет проводиться тем учащимся, у кого есть сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Сертификат необходимо будет предъявить в бумажном или электронном виде руководителю учебного заведения.

Тестирование будет проводиться по алгоритму, разработанному Минздравом. Планируется, что тестирование будет проводиться на регулярной основе, но пока неясно, с какой именно периодичностью. Для тестов будет использоваться слюна.

Более подробно эти вопросы будут рассмотрены на следующей неделе, 17 августа.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце сообщила на заседании Кабинета министров, что в настоящее время идет интенсивная координация с Министерством здравоохранения по деталям процесса. По словам Муйжниеце, предложенные Минобразования поправки - "входной билет" на 1 сентября в школах.

Как пояснила министр, тестирование будет проводиться в самих учебных заведениях. В период с 23 августа по 30 августа дети в сопровождении родителей или самостоятельно должны прибыть в учебное заведение для сдачи анализа.

Министр финансов Янис Рейрс сообщил, что тестирование будет оплачиваться государством.

В свою очередь министр здравоохранения Даниэль Павлютс пообещал, что Минздрав постарается разработать алгоритм тестирования, который потребует как можно меньше затрат.

Рейрс предполагает, что тестирование на Covid-19 может стоить от 25 до 30 миллионов евро каждый учебный год.

"Огромная сумма непонятно за что", - сказал политик.

Более подробную информацию о безопасном процессе очного обучения Министерство образования и науки предоставит на следующем заседании правительства 17 августа.

Образовательным учреждениям необходимо назначить ответственное должностное лицо, которое будет отвечать за проверку информации, чтобы определить возможность школьников участвовать в процессе обучения.

ФОТО: IZM

В будущем преступника можно будет изолировать даже без заявления жертвы

Сегодня Кабинет Министров поддержал подготовленные Министерством внутренних дел поправки в Закон "О полиции", которые предусматривают право полиции изолировать преступника без заявления охраняемого лица.

В случаях, когда существует риск того, что лицо, находящееся в жилище или рядом с ним, может нанести вред жизни, свободе или здоровью защищаемого лица, полиция сможет обеспечит изоляцию лица, создающего опасность, от защищаемого лица без письменного заявления.

"Очень часто мы слышим истории о семьях, в которых насилие продолжается долгое время, потому что жертва живет в страхе, что станет хуже после обращения в полицию. Полиция возвращается в эти дома бесчисленное количество раз - однако без обращения пострадавшего ее возможности действий ограничены. К сожалению, родственники и друзья жертвы часто бессильны, бесконечно наблюдая за насилием. Такие поправки к закону позволят полиции принять меры и разорвать этот порочный круг насилия", - заявила министр внутренних дел Мария Голубева (AP).

Эти поправки дополнят права сотрудника полиции правом принимать решение о разделении, обязывая лицо, вызывающее опасность, покинуть жилище, в котором проживает защищаемое лицо.

Сотрудник полиции будет иметь право принимать решение об изоляции на основе оценки риска угрозы насилия без письменного заявления защищаемого лица.

Поправки еще предстоит принять Сейму.

Правительство выделяет почти 5 миллионов евро на несколько проектов в области культурной инфраструктуры

В рамках антикризисного управления Covid-19 и мер по восстановлению экономики Кабинет министров сегодня решил выделить чуть менее 5 миллионов евро из бюджета о непредвиденных обстоятельствах на несколько проектов культурной инфраструктуры высокой готовности, сообщила начальник отдела по связям с общественностью Министерства культуры Лита Кокале.

Кокале отметила, что правительство выделило 1,4 миллиона евро на реконструкцию зданий центра компетенции профессионального образования "Национальная художественная средняя школа" (NMV) на улицах Слокас 52а и 52б и и на улице Калнциема 10, к-2 и 10, к-3 в Риге. Благодаря Европейскому фонду регионального развития (ERDF) и государственного бюджета в настоящее время идет ремонт этих зданий, чтобы предоставить студентам NMV современные и комфортные условия для профессионального обучения, новые мастерские для художников, музыкальный и балетный зал и новый спортивный комплекс.

Кокале подчеркнула, что на реконструкцию центра компетенций профессионального образования "Лиепайская средняя школа музыки, искусства и дизайна" (LMDV) на улице Алеяс 18 в Лиепае выделено 1,3 миллиона евро. С выделенным финансированием можно будет построить второй корпус нового здания LMDV, завершить реконструкцию и адаптацию неотремонтированного учебного корпуса, а также соединить новые здания и существующие учебные корпуса с коридорами.

Valmieras Drāmas teātris. ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Среди объектов культурной инфраструктуры повышенной готовности - Даугавпилсская музыкальная средняя школа имени Станислава Брока, на реконструкцию которой было выделено 244 902 евро. Финансирование будет направлено на обновление системы электроснабжения школы, в фойе 1-го этажа, в ремонт холла и коридора, а также в реконструкцию системы вентиляции в здании школьной столовой.

Еще 1,1 миллиона евро было выделено на строительство центра компетенций профессионального образования "Рижская средняя школа дизайна и искусства" и мастерской прототипирования Riga Makerspace Латвийской Академии искусств на улице А. Бриана 13, Рига. На реконструкцию здания уже привлечено финансирование ERAF, начало строительства запланировано на этот год, завершение - в 2023 году.

VM реализует ряд мер по продвижению вакцинации на 1,4 миллиона евро

Во вторник правительство выделило 1,4 миллиона евро из бюджетной программы "Резервные средства" Министерству здравоохранения на популяризацию вакцинации против Covid-19 с помощью ряда различных стимулирующих мер.

Как сообщили агентству LETA на эти средства будут организованы обучающие семинары для семейных врачей, будут проводиться вакцинации в более широком масштабе, а также будет продвигаться более широкая доступность информации в цифровой среде.

Чтобы способствовать еще большему вовлечению семейных врачей в процесс вакцинации против Covid-19, Министерство здравоохранения организует пять региональных образовательных семинаров, на которых ведущие специалисты отрасли ответят на вопросы врачей общей практики. На очных семинарах будут рассмотрены темы, относящиеся к работе с пациентами, такие как продолжительность иммунитета после вакцинации или болезни, противопоказания к вакцинации, прогноз на осень в зависимости от показателей вакцинации, организация работы по вакцинации в практике терапевта и результаты вакцинации.

Около 807 000 евро будет выделено семейным врачам, чтобы информировать о вакцинации против Covid-19.