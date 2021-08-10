Covid-19: вспышка болезни во Флориде; образуются "пробки" из машин скорой помощи

По словам администратора округа Пинеллас Берил Бертон, в обычных условиях процесс занимает около 15 минут.

В ожидании госпитализации невозможно использовать машины скорой помощи для оказания помощи другим пациентам.

"Они не могут принимать новые звонки, поэтому привозить пациентов с места аварии должны, например, пожарные. Это привело к образованию довольно больших очередей в системе", - объясняет Бертон.

Он подчеркнул, что пациентов с сердечными приступами или другими неотложными проблемами по-прежнему госпитализируют быстро. Район в сотрудничестве с пожарными ищет дополнительные транспортные средства и персонал. Но "это огромная нагрузка для пожарных и спасателей, которые и так испытывают чрезмерный стресс", - добавил Бертон.

В понедельник во Флориде было госпитализировано 13 600 пациентов с Covid-19, что превысило предыдущий рекорд на конец июля. Более 2800 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

Число пациентов с Covid-19, госпитализированных во Флориде прошлым летом, не превысило 10 170 человек.