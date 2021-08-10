Видео ⟩ В Вильнюсе протесты привели к массовым беспорядкам; один полицейский ранен

На момент 23:10 - прибывший некоторое время назад автобус вместе с сотрудниками Службы общественной безопасности (VST) выехал из двора здания Сейма. Кто там находился не получилось увидеть. Когда ворота Сейма открылись, толпа двинулась и начала кричать "Позор". Сотрудник полиции окружили щитами автобус возле Сейма. Было видно, что автобус был забросан камнями, или чем-то другим. Громкие крики: "Сейм вон, Сейм вон!".

На момент 22:24 - во дворе здания Сейма выстроились экипированные сотрудники ДВС. Скорее всего, они оттеснят сплоченную толпу от Сейма. Время от времени толпа продолжает кричать: "Свобода", "Фашисты", "Ландсбергис - Петух" и тому подобное, пишет 15min.lt.

Спецназовцы прибыли к парламенту, по одному забирая самых агрессивных протестующих. Полиция также вытеснила митингующих за ворота внутреннего двора Сейма, позволив депутатам покинуть стоянку, в то время как протестующие кричали и скандировали "Позор, позор!".

Также возле Сейма можно увидеть машины скорой помощи. Репортеры информационного агентства BNS заметили, что по крайней мере у нескольких человек были перевязаны головы, другим промывали глаза, в которые прыснули слезоточивым газом.

Полиции помогала Служба общественной безопасности. Большинство протестующих были выгнаны из здания.

ФОТО: FOTO: Luko Balandžio / 15min.lt

Днем митингующие установили стилизованную виселицу и бутафорскую колючую проволоку, также они кричат: "Парламент - вон!".

Протестующие тем временем скандировали оскорбления как в адрес политиков, так и в адрес журналистов, а полиция общается ними через громкоговорители.

ФОТО: FOTO: J. Stacevičius / LRT

Комментарий полиции

Генеральный комиссар полиции Ренат Пожел сообщил журналистам, что начато досудебное расследование организации беспорядков. По его словам, в ходе операции был ранен один сотрудник полиции, ему повредили глаз.

Пожела также отметил, что полиция зафиксировала происходящее в течение дня и в среду приступит к выявлению возможных нарушителей, которые могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.

Как пояснил генеральный комиссар, протест можно разделить на две части - он был разрешен до 17:00, но некоторые люди не разошлись после этого и начали активно действовать, чтобы заблокировать движение людей и автомобилей, так что было принято решение начать полицейскую операцию, но потребовалось время, чтобы привлечь в Сейм дополнительные полицейские силы, поскольку полиция "в настоящее время выполняет множество различных функций".

ФОТО: FOTO: J. Stacevičius / LRT

В числе собравшихся есть и участники Большого марша в защиту семьи. Люди говорят, что они приехали отстаивать свои права и защищать демократию.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сообщила BNS, что у Сейма собралось около 4500 человек, инцидентов пока не было.

Депутат, машину которого осадили протестующие и попытался открыть дверь, был спасен полицией и теперь укрылся в парламенте. "Они говорят - этого ловите, этого надо окружить. (...) Я понимаю - им нужен адреналин", - сказал Навикс.

Комментарий президента Литвы

Президент Гитан Науседа призвал митингующим позволить депутатам "цивилизованно покинули здание".

"Демократия - это не анархия. Да, граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам следует не навешивать ярлыки на граждан, а спорить и объяснять свои решения, даже если на это уходит много времени, энергии, доже когда это может показаться безнадежным делом.

Но демократия - это не анархия. Свобода слова - это не свобода оскорбления, а свобода протеста - это не свобода насилия», - написал президент в Facebook во вторник вечером, отметив, что в то время, когда Литва сталкивается с огромными проблемы, раскол ослабляет страну.

Днем протестующие соорудили возле здания парламента импровизированную виселицу с надписью "Место предателям Литвы". Некоторые участники митинга были одеты в одежду со звездами Давида, напоминающую одежду узников нацистских концлагерей, и скандировали "Гетто для невакцинированных - нет!", что вызвало возмущение у литовских евреев.

Видео: Протесты в Вильнюсе, Литва

Правительство Литвы планирует ввести строгие ограничения для непривитых и не сдавших тест на коронавирус, что в числе прочего означает, что они могут потерять доступ к бесплатному лечению в случае болезни.

Как написала в социальной сети Facebook министр внутренних дел Агне Билотайте, происходящее нарушает любые ограничения, разрешенные для мирных гражданских акций.

Премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что карантинные ограничения установлены именно для защиты жизни и здоровья людей.