Видео ⟩ В Вильнюсе во вторник протесты переросли в беспорядки: задержаны 26 человек

Акция протеста у Сейма Литвы против планов правительства ввести ограничения для людей, которые не были вакцинированы и не проходили тестирование на Covid-19, во вторник вечером, 10 августа, превратилась в массовое столкновение - полиция применила слезоточивый газ и силу против некоторых протестующих, в то время как толпа бросала бутылки и камни в полицию. В итоге, протесты удалось разогнать после полуночи, задержаны 26 человек.
Во вторник Сейм созвал внеочередное заседание, на котором были рассмотрены совершенно другие вопросы, связанные с кризисом нелегальной миграции. Некоторым депутатам удалось сразу после заседания покинуть здание, другие остались внутри, третьи пытались вести переговоры с митингующими.
Видео: Массовые беспорядки в Вильнюсе
Спецназовцы прибыли к парламенту, по одному забирая самых агрессивных протестующих. Полиция также вытеснила митингующих за ворота внутреннего двора Сейма, позволив депутатам покинуть стоянку, в то время как протестующие кричали и скандировали "Позор, позор!".
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Также возле Сейма можно было увидеть машины скорой помощи. Репортеры информационного агентства BNS заметили, что по крайней мере у нескольких человек были перевязаны головы, другим промывали глаза, в которые прыснули слезоточивым газом.
Полиции помогала Служба общественной безопасности. Большинство протестующих были выгнаны из здания.
После полуночи стражам порядка удалось оттеснить толпу от здания правительства и разогнать людей. Как сообщает портал 15min.lt, задержаны были 26 человек. В свою очередь ранения получили десять стражей порядка.
Днем митингующие установили стилизованную виселицу и бутафорскую колючую проволоку, также они кричат: "Парламент - вон!".
Люди скандировали оскорбления как в адрес политиков, так и в адрес журналистов, а полиция общалась с ними через громкоговорители.
Комментарий полиции
Генеральный комиссар полиции Ренат Пожел сообщил журналистам, что начато досудебное расследование организации беспорядков.
Пожел также отметил, что полиция зафиксировала происходящее в течение дня и в среду приступит к выявлению возможных нарушителей, которые могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности.
Как пояснил генеральный комиссар, протест можно разделить на две части - он был разрешен до 17:00, но некоторые люди не разошлись после этого и начали активно действовать, чтобы заблокировать движение людей и автомобилей, так что было принято решение начать полицейскую операцию, но потребовалось время, чтобы привлечь в Сейм дополнительные полицейские силы, поскольку полиция "в настоящее время выполняет множество различных функций".
В числе собравшихся были и участники Большого марша в защиту семьи. Люди гвоорили, что они приехали отстаивать свои права и защищать демократию.
Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сообщила BNS, что у Сейма собралось около 4500 человек.
Депутат, машину которого осадили протестующие и попытался открыть дверь, был спасен полицией и теперь укрылся в парламенте. "Они говорят - этого ловите, этого надо окружить. (...) Я понимаю - им нужен адреналин", - сказал Навикс.
Президент Гитанас Науседа призвал митингующим позволить депутатам "цивилизованно покинули здание".
"Демократия - это не анархия. Да, граждане могут протестовать и выражать свое мнение. Да, политикам следует не навешивать ярлыки на граждан, а спорить и объяснять свои решения, даже если на это уходит много времени, энергии, доже когда это может показаться безнадежным делом.
Но демократия - это не анархия. Свобода слова - это не свобода оскорбления, а свобода протеста - это не свобода насилия", - написал президент в Facebook во вторник вечером, отметив, что в то время, когда Литва сталкивается с огромными проблемы, раскол ослабляет страну.
Днем протестующие соорудили возле здания парламента импровизированную виселицу с надписью "Место предателям Литвы". Некоторые участники митинга были одеты в одежду со звездами Давида, напоминающую одежду узников нацистских концлагерей, и скандировали "Гетто для невакцинированных - нет!", что вызвало возмущение у литовских евреев.
Видео: Протесты в Вильнюсе, Литва
Правительство Литвы планирует ввести строгие ограничения для непривитых и не сдавших тест на коронавирус, что в числе прочего означает, что они могут потерять доступ к бесплатному лечению в случае болезни.
Как написала в социальной сети Facebook министр внутренних дел Агне Билотайте, происходящее нарушает любые ограничения, разрешенные для мирных гражданских акций.
Премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что карантинные ограничения установлены именно для защиты жизни и здоровья людей.
Как сообщалось, кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве превысил 200. Вчера выявлено 517 новых случаев заражения, в больницах лечатся 323 пациента с Covid-19.