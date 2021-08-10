Ср, 11.08.2021
Я буду работать, говорить правду и бороться с коррупцией. А в каких условиях - из-под домашнего ареста, из тюрьмы, из-за границы - мне кажется, это уже второстепенный вопрос Любовь Соболь
Любовь Соболь

ФБК внесли в список экстремистов и террористов

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • После прорыва трубы для подачи кислорода в одной из больниц Владикавказа погибли девять пациентов.
  • ФБК внесли в список экстремистов.
  • Латвия объявила режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью из-за увеличившегося потока незаконных мигрантов.
  • В Грузии за сутки от коронавируса умерли 54 человека – это рекорд с начала пандемии.
  • Министерство культуры Украины начнет проверку из-за обвинений в домогательствах.

ФБК внесли в список экстремистов

Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан, основанные политиком Алексеем Навальным, внесли в перечень экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

 

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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