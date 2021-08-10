В минувшие сутки большое количество заражений Covid-19 было зафиксировано под Ропажи, в центре Муцениеки

В Риге был зафиксирован 51 новый случай, а кумулятивный показатель в столице за 14 дней достиг 442 человек.

Накануне в Ропажском крае были обнаружены восемь новых инфицированных. Это все нелегальные мигранты, пришедшие в Латвию из Беларуси.

В Даугавпилсском, Елгавском, Резекненском, Вентспилсском, Гулбенском, Олайнском и Резекненском краях было обнаружено по пять новых случаев заражения в каждом, а в ряде других самоуправлений было зарегистрировано меньшее количество новых случаев.

Наибольшее общее количество заболевших за последние две недели было в Риге - 442, Елгаве - 38, Огрском крае - 32, Ропажском крае - 27, Даугавпилсском и Мадонском краях - по 26 жителей и Вентспилсе - 25 жителей.

Расчеты агентства LETA, основанные на данных Центрального статистического управления о населении уездов на начало 2021 года и данных SPKC за последние 14 дней болезни в муниципалитетах Латвии, показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии сейчас 53,6 случая.

В настоящее время этот показатель выше в 17 муниципалитетах, в том числе в семи он превышен на 50%. Самая высокая заболеваемость на 100 000 жителей в Ливанском, Гулбенском, Олайне, Саласпилсском, Краславском, Мадонском, Ропажском, Кулдигском, Адажском краях, а также в Вентспилсе.

Двухнедельный коэффициент заболеваемости на 100 000 жителей является теоретическим показателем, позволяющим сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением, и он не указывает конкретное количество случаев.

Как уже сообщалось, в минувшие сутки в Латвии выявлено 125 новых случаев Covid-19. Скончались два человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Среди 125 заболевших 95 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, в свою очередь 30 человек были вакцинированы.

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 59 лет и от 80 до 89 лет.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 50,6 до 53,6 случаев на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 8839 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%.

С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 587 человек, а 2561 человек, заразившийся Covid-19, скончался.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние две недели в Латвии подтверждено 1015 случаев Covid-19. Таким образом, впервые с конца июня этот показатель превысил 1000 случаев.

В больницах в настоящее время находятся 62 пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

У 48 человек среднетяжелое течение болезни, 14 пациентов - в тяжелом состоянии.