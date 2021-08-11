Во вторник от Covid-19 привиты 4058 человек
Темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими - во вторник привиты 4058 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими - во вторник привиты 4058 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
1958 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 1958 человек.
Еще 347 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.
В настоящее время процесс вакцинации завершили 37,51% населения Латвии.