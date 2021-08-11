Ср, 11.08.2021
Было бы неправильно, если бы в ситуации, когда взгляды партнеров по коалиции расходятся, законопроект продвигался бы вперед, несмотря ни на что. Юрис Пуце, председатель парламентской фракции партии "Для развития/За!"
Юрис Пуце, председатель парламентской фракции партии "Для развития/За!"

Во вторник от Covid-19 привиты 4058 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими - во вторник привиты 4058 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

1958 человек вчера получили первую дозу вакцины, завершили процесс вакцинации второй дозой 1958 человек.

Еще 347 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

В настоящее время процесс вакцинации завершили 37,51% населения Латвии.


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