Голубева: Латвия будет соблюдать требования, связанные с правами задержанных на границе

Глава МВД отметила, что принятое вчера правительством решение об объявлении чрезвычайной ситуации в приграничной зоне дает гораздо более широкие полномочия пограничникам противодействовать людям, которые решили незаконно пересечь границу Латвии. Кроме того, это означает также более широкое присутствие в регионе Национальных вооруженных сил, которые будут осуществлять патрулирование и другие необходимые действия, например, охранять палатки для размещения мигрантов.

Министр подчеркнула, что Латвия будет соблюдать все требования, связанные с правами задержанных на границе людей, в том числе обеспечивая их размещение.

Голубева призвала не спешить с заявлениями о том, что на границе появятся лагеря беженцев, потому что пока количество задержанных не настолько велико.

Говоря о расходах, которые возникли из-за кризиса на границе, министр отметила, что по всем аспектам здесь возможно международное сотрудничество.