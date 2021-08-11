Голубева: Латвия будет соблюдать требования, связанные с правами задержанных на границе

Глава МВД отметила, что принятое вчера правительством решение об объявлении чрезвычайной ситуации в приграничной зоне дает гораздо более широкие полномочия пограничникам противодействовать людям, которые решили незаконно пересечь границу Латвии. Кроме того, это означает также более широкое присутствие в регионе Национальных вооруженных сил, которые будут осуществлять патрулирование и другие необходимые действия, например, охранять палатки для размещения мигрантов.
Министр подчеркнула, что Латвия будет соблюдать все требования, связанные с правами задержанных на границе людей, в том числе обеспечивая их размещение.
Голубева призвала не спешить с заявлениями о том, что на границе появятся лагеря беженцев, потому что пока количество задержанных не настолько велико.
Говоря о расходах, которые возникли из-за кризиса на границе, министр отметила, что по всем аспектам здесь возможно международное сотрудничество.
"Но я не могу утверждать, что мы как государство ничего не заплатим, столкнувшись с элементами гибридной войны. Хотя мы и не были основной целью - ею была Литва, позже фокус изменился. У каждой страны, которая с этим сталкивается, будут какие-то расходы", - сказала министр, добавив, что поддержка со стороны международных организаций достаточно велика.