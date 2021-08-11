Видео ⟩ Сложный вопрос про Аршавина в "Кто хочет стать миллионером": Вассерману пришлось звонить другу

Выпуск вышел на Первом канале 7 сентября 2013 года, игроками были Вассерман и Катя Старшова - актриса, которая играла Пуговку в популярном сериале "Папины дочки". Перед одиннадцатым вопросом на 200 тысяч рублей у них осталась одна подсказка - звонок другу. Вопрос выпал про футбол. Он был довольно сложный для Вассермана, который не является экспертом в спорте: "Сколько полных матчей Премьер-лиги за клуб "Арсенал" сыграл Андрей Аршавин в сезоне 2012-2013?"

Вассерман решил использовать последнюю подсказку. Он позвонил Виталию Фёдорову, отметив, что тот в прошлом был спортивным журналистом. Помощь друга оказалась действенной.

"По-моему, Аршавин не сыграл ни одного [полного матча], но я не уверен", - ответил он. Вассерман сказал, что тоже так думает и дал окончательный ответ: вариант D, ни одного полного матча Аршавина в Премьер-лиге сезона-2012/13.

Ответ оказался правильным: британская карьера Андрея на тот момент уже близилась к закату - он иногда выходил на поле, но только на замену. Да и таких матчей накопилось всего 7. Последний раз Аршавин сыграл за "Арсенал" 20 января 2013 года - против "Челси" на "Стэмфорд Бридж". После этого тренер Арсен Венгер перестал включать футболиста даже в заявку.

Вассерман и Пуговка дали ещё один правильный ответ на вопрос про футбол, а потом решили забрать деньги. Известного эрудита поставил в тупик вопрос "Какой марш официально был полковым маршем лейб-гвардии Казачьего полка?". Он не стал рисковать.