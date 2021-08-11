Выявлено 120 новых случаев Covid-19, 100 из них - среди непривитых

Среди 120 заболевших 100 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, в свою очередь 20 человек были вакцинированы.

Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 53,6 до 55,8 случаев на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 7590 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,6%.