Выявлено 120 новых случаев Covid-19, 100 из них - среди непривитых
В минувшие сутки в Латвии выявлено 120 новых случаев Covid-19. Информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
В минувшие сутки в Латвии выявлено 120 новых случаев Covid-19. Информации об умерших не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Среди 120 заболевших 100 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, в свою очередь 20 человек были вакцинированы.
Кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 за две недели вырос с 53,6 до 55,8 случаев на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 7590 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,6%.
С начала пандемии в Латвии коронавирус был подтвержден в общей сложности у 139 707 человек, а 2561 человек, заразившийся Covid-19, скончался.