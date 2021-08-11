Витенбергс: планируется поднять вопрос о временном снижении PVN в отдельных отраслях

По словам министра, речь идет о трех отраслях, которые во время пандемии Covid-19 пострадали больше всего и пока полностью не восстановились - это гостиничная сфера, общепит и спортклубы.

Для этих отраслей Минэкономики предложит на два года ввести сниженную ставку PVN в размере 5%.

"Предложение подано правительству, но пока в коалиции поддержки нет. Мы актуализируем его, когда начнутся переговоры о бюджете на следующий год. Ряд стран уже это сделали, и такая мера поддержки необходима, чтобы эти отрасли сумели восстановиться", - сказал Витенбергс.

Министр отметил, что в настоящее время прекращена выплата субсидий для оборотных средств и зарплат, пособий по простою, но предпринимателям по-прежнему доступна поддержка, которую оказывает финансовое учреждение развития Altum - кредитные и экспортные гарантии.