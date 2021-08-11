Ср, 11.08.2021
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Литва готовит новые ограничения: непривитых все-таки пустят в транспорт, но не в торговые центры

Вильнюс, Литва. Иллюстративное фото ФОТО: Veja/Shutterstock.com

Правительство Литвы в среду обещает принять решение по ограничениям для непривившихся от коронавируса: для них будут открыты только небольшие магазины и аптеки, список доступных услуг станет гораздо короче.

Однако правительство отказывается от планов запретить неимеющим иммунитета или отрицательного теста пользоваться общественным транспортом и пользоваться необходимыми медицинскими услугами.

Эти предложения были вычеркнуты из обновленного проекта постановления, однако медицинские услуги будут оказываться по требованиям, установленным министром здравоохранения.

Ограничения вступят в силу с 13 сентября - людям без паспорта возможностей и отрицательного теста будут ограничены большинство контактных услуг. Для непривитых закроются крупные торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений, мероприятия.

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Ограничения не будут распространяться на тех, кто привился или переболел, если это подтверждается тестами, тем, у кого отрицательный тест на коронавирус, выполненный за 48 часов, детям до 16 лет.

Лица, которые не соответствуют критериям, c 13 сентября смогут посещать только продовольственные магазины, аптеки, ветеринарные аптеки, оптики, у которых есть отдельный вход с улицы, а площадь не ниже 1500 кв. м.

Короче стал перечень разрешенных без паспорта возможностей действий: остается только заказ мелких услуг по ремонту, когда контакт не превышает 15 минут, ветеринарные услуги, посещение музеев и выставок, в библиотеке можно будет брать и сдавать книги.

В списке не будет услуг салонов красоты, однако остается возможность участия в мероприятиях, праздниках и т.п. на открытом воздухе, в которых участвует менее 500 человек.

Для имеющих иммунитет маски станут рекомендуемыми, а для непривитых останутся обязательными.


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