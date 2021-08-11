Литва приняла новые ограничения: непривитых все-таки пустят в транспорт, но не в торговые центры

Кого не затронет?

Ограничения не затронут людей, которые прошли полны курс вакцинации и приобрели иммунитет, переболели коронавирусом, имеют ПЦР-тесты, тесты на антигены или анализ на серологические антитела, у которых есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних двух суток, и детей до 16 лет.

Зачем?

Министр здравоохранения страны Арунас Дулькис на заседании правительства сказал, что ограничения вводятся для того, чтобы растущая заболеваемость не мешала предоставлять другие медицинские услуги, а также чтобы защитить жителей, которым нельзя делать прививку.

"Заболеваемость растет, койки заполняются (...) Сегодняшнее утро мы уже встречаем с 334 занятыми ковидными койками", - сказал он.

Премьер Литвы Ингрида Шимоните отметила, что "во время этой волны нас больше заботит не подсчет числа случаев, а того, какие последствия будут для системы здравоохранения".

Правила

Согласно принятому постановлению, с 13 сентября без "паспорта возможностей или отрицательного ПЦР-теста будет ограничена доступность большинства контактных услуг.

Такие люди смогут делать покупки только в магазинах, основным видом деятельности которых является продажа продуктов питания, аптечных товаров, оптики, товаров ветеринарии, у которых имеется отдельный вход с улицы, причем их торговая площадь должна составлять менее 1500 кв. метров.

Люди без иммунитета от коронавируса также не смогут посещать заведения общественного питания, салоны красоты, места развлечений, мероприятия, за исключением таковых на открытом воздухе с участием не более 500 человек.

Короче стал перечень разрешенных без паспорта возможностей действий: остается только заказ мелких услуг по ремонту, когда контакт не превышает 15 минут, ветеринарные услуги, посещение музеев и выставок, в библиотеке можно будет брать и сдавать книги.

Ранее правительство отказалось от планов запретить неимеющим иммунитета или отрицательного теста пользоваться общественным транспортом и необходимыми медицинскими услугами.

Эти предложения были вычеркнуты из обновленного проекта постановления.