Во вторник за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержано 77 человек

Накануне вечером, когда вступило в силу распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации на границе, пограничники пресекли попытки проникнуть в Латвию 56 человек.

Всего за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы в период с 6 по 10 августа задержано 295 человек. В этом году за незаконное пересечение границы задержано 355 человек.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня до ноября на латвийско-белорусской границе и в приграничной зоне объявлена чрезвычайная ситуация.

Постановление правительства также предусматривает оказание помощи ГПО Национальными вооруженными силами и Государственной полицией для обеспечения пограничного контроля на латвийско-белорусской границе с целью предотвращения ее незаконного пересечения.

Решение правительства предусматривает, что ГПО, Национальные вооруженные силы и Государственная полиция должны использовать предусмотренные процедуры и средства, чтобы удержать лиц от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.