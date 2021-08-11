В Литве за сутки выявлено 576 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 344

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 576 новых случаев коронавируса, скончались два человека, сообщил во вторник Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 211,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 3,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболели 287 569 человек. От коронавируса в Литве скончались 4435 человека, всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связаны 9072 смерти.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6729 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 344, то есть 5,1% от общего количества тестов.

Среди новых заразившихся 270 человек, то есть 78,5% не прошли вакцинацию. У 17 заразившихся курс вакцинации пройден наполовину, а у 57 (16,6%) — завершен.

За сутки было введено 6163 дозы вакцины. В общей сложности вакцинированы 675 335 человек, из которых 585 918 человек получили обе дозы вакцины. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 60,2%.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 223,6 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 5,1% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток открыли 11 новых историй болезни с Covid-19, в больничном лечении нуждаются 63 пациента.

По состоянию на утро 11 августа в больницах находятся 63 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется четырем пациентам, из которых три человека, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких. Среди госпитализированных пациентов 57 человек, то есть 90,5% не прошли вакцинацию (из них из-за симптомов Covid-19 госпитализированы 52 человека).

Стационарное лечение требовалось в целом 6,8% от общего количества больных. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 64 года. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 41 человек (66,1%).