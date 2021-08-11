Ср, 11.08.2021
Было бы неправильно, если бы в ситуации, когда взгляды партнеров по коалиции расходятся, законопроект продвигался бы вперед, несмотря ни на что. Юрис Пуце, председатель парламентской фракции партии "Для развития/За!"
Юрис Пуце, председатель парламентской фракции партии "Для развития/За!"

Видео ⟩ Новый уровень абсурда в боевых искусствах: в Польше прошёл бой MMA в формате "трое против одного"

Часто на турнирах по смешанным единоборствам (ММА) более низкого уровня происходит множество необычных событий, но борьба в формате "трое против одного" - одно из самых распространённых явлений.

Именно это и произошло недавно на турнире промоушена Elite Fighters в Польше в одном из дуэльных поединков в октагоне одновременно находились четыре человека (без судей).

Не очень часто, но бывают турниры, где в октагон выходит более двух борцов. Однако в этих турнирах противоборствующие команды имеют одинаковый состав. В турнире Elite Fighters борец по имени Кунг Фу Панда, чьё настоящее имя не фигурирует в официальных регистрах боевых искусств, встретился с тремя противниками одновременно.

Один пользователь Twitter очень точно описал случившееся: "Мне трудно понять, как они думали, что все могло закончиться иначе..."

Разумеется, поединок завершился именно так, как ожидалось, победой команды трёх бойцов за считанные секунды. 


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