Видео ⟩ Новый уровень абсурда в боевых искусствах: в Польше прошёл бой MMA в формате "трое против одного"

Именно это и произошло недавно на турнире промоушена Elite Fighters в Польше в одном из дуэльных поединков в октагоне одновременно находились четыре человека (без судей).

Не очень часто, но бывают турниры, где в октагон выходит более двух борцов. Однако в этих турнирах противоборствующие команды имеют одинаковый состав. В турнире Elite Fighters борец по имени Кунг Фу Панда, чьё настоящее имя не фигурирует в официальных регистрах боевых искусств, встретился с тремя противниками одновременно.

Один пользователь Twitter очень точно описал случившееся: "Мне трудно понять, как они думали, что все могло закончиться иначе..."

I'm struggling to think how else they thought this would go



Swechu, Modlicha, and Neted defeat Kung Fu Panda in a matter of seconds. pic.twitter.com/NkJ0mphINh — caposa (@Grabaka_Hitman) July 31, 2021