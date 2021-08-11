Видео ⟩ Новый уровень абсурда в боевых искусствах: в Польше прошёл бой MMA в формате "трое против одного"

Именно это и произошло недавно на турнире промоушена Elite Fighters в Польше в одном из дуэльных поединков в октагоне одновременно находились четыре человека (без судей).
Не очень часто, но бывают турниры, где в октагон выходит более двух борцов. Однако в этих турнирах противоборствующие команды имеют одинаковый состав. В турнире Elite Fighters борец по имени Кунг Фу Панда, чьё настоящее имя не фигурирует в официальных регистрах боевых искусств, встретился с тремя противниками одновременно.
Один пользователь Twitter очень точно описал случившееся: "Мне трудно понять, как они думали, что все могло закончиться иначе..."
Разумеется, поединок завершился именно так, как ожидалось, победой команды трёх бойцов за считанные секунды.