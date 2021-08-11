В Германии медсестру подозревают в инъекциях физраствора вместо вакцины от Covid-19

Полиция в ходе расследования выяснила, что в начале весны этого года медсестра Красного креста в вакцинационном центре в округе Фрисландии, возможно, вместо вакцин вкалывала жидкость, безвредную для здоровья. Однако в марте и апреле в Германии вакцинировали людей в возрасте и людей с хроническими заболеваниями. У этих групп общества высокий риск тяжело заболеть Covid-19.

"Я абсолютно шокирован этим эпизодом", - сказал депутат местной думы Свен Амброзий.

Чиновники обратились к нескольким тысячам жителей, которые могли вместо вакцины получить солевой раствор, с призывом получить еще одну дозу вакцины от Covid-19.

Полиция указала СМИ, что, основываясь на словах свидетелей, есть "основания для подозрения в грозящей опасности".