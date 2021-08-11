Ср, 11.08.2021
Спасибо всему латвийскому обществу и всем тем, кто соблюдает эти меры. Даниель Павлютс, министр здравоохранения
Даниель Павлютс, министр здравоохранения

33 военнослужащих отказались прививаться от Covid-19. Скорее всего, им придется уйти из армии

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Čīka / LETA

33 военнослужащих отказались прививаться от Covid-19, и, скорее всего, им придется уйти из армии, хотя часть из них после приказа об увольнении может еще передумать, сообщил агентству LETA командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

Он рассказал, что в НВС служат около 7000 военнослужащих, и вакцинация от Covid-19 прошла очень эффективно. В настоящее время 97% военнослужащих завершили процесс вакцинации, 3% переболели Covid-19 или имеют медицинские причины не вакцинироваться. Также среди этих 3% есть 33 военнослужащих, которые отказались от вакцинации.

В отношении них начата дисциплинарная процедура и запрошены объяснения о невыполнение приказа. Если причина не является законной, то последует приказ командующего НВС об их увольнении.

"Некоторые из этих 33 военнослужащих в любом случае собирались уйти в отставку. Начата дисциплинарная процедура, и я думаю, что некоторые, увидев приказ об отставке, обязательно передумают. Так уже было раньше, когда количество военнослужащих, согласившихся привиться, быстро увеличилось", - пояснил Калниньш.

Как сообщалось, военнослужащие НВС, которые отказались прививаться от Covid-19, получили приказ до 1 августа принять решение - вакцинироваться или уйти со службы. Приказ распространяется непосредственно на профессиональных военнослужащих.

Если военнослужащие решат не прививаться и контракт с армией будет расторгнут преждевременно, им, возможно, придется выплатить государству деньги, вложенные в их обучение.

Поправки к закону об управлении ситуацией с распространением инфекции Covid-19 предусматривают, что с 1 октября командующий НВС имеет право требовать от военнослужащих и гражданских служащих наличия цифрового сертификата Covid-19, подтверждающего факт вакцинации или перенесенного заболевания.

Если сертификат не предоставлен без уважительной и объективной причины, министр обороны или командующий НВС могут расторгнуть контракт о профессиональной службе с военнослужащим раньше указанного срока.

В этом случае военнослужащий не получит выходного пособия.

Поправки к закону должен еще принять Сейм.


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