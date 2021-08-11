33 военнослужащих отказались прививаться от Covid-19. Скорее всего, им придется уйти из армии

Он рассказал, что в НВС служат около 7000 военнослужащих, и вакцинация от Covid-19 прошла очень эффективно. В настоящее время 97% военнослужащих завершили процесс вакцинации, 3% переболели Covid-19 или имеют медицинские причины не вакцинироваться. Также среди этих 3% есть 33 военнослужащих, которые отказались от вакцинации.

В отношении них начата дисциплинарная процедура и запрошены объяснения о невыполнение приказа. Если причина не является законной, то последует приказ командующего НВС об их увольнении.

"Некоторые из этих 33 военнослужащих в любом случае собирались уйти в отставку. Начата дисциплинарная процедура, и я думаю, что некоторые, увидев приказ об отставке, обязательно передумают. Так уже было раньше, когда количество военнослужащих, согласившихся привиться, быстро увеличилось", - пояснил Калниньш.

Как сообщалось, военнослужащие НВС, которые отказались прививаться от Covid-19, получили приказ до 1 августа принять решение - вакцинироваться или уйти со службы. Приказ распространяется непосредственно на профессиональных военнослужащих.

Если военнослужащие решат не прививаться и контракт с армией будет расторгнут преждевременно, им, возможно, придется выплатить государству деньги, вложенные в их обучение.

Поправки к закону об управлении ситуацией с распространением инфекции Covid-19 предусматривают, что с 1 октября командующий НВС имеет право требовать от военнослужащих и гражданских служащих наличия цифрового сертификата Covid-19, подтверждающего факт вакцинации или перенесенного заболевания.

Если сертификат не предоставлен без уважительной и объективной причины, министр обороны или командующий НВС могут расторгнуть контракт о профессиональной службе с военнослужащим раньше указанного срока.

В этом случае военнослужащий не получит выходного пособия.