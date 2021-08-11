Во вторник в Болдерае взорвался снаряд времен войны; пострадал человек

На территории частной собственности в Болдерае, на улице Лиелая, где согласно публичным данным находятся автосервис и яхт-клуб, во вторник в 14 часов прогремел сильный взрыв.

"Согласно предварительной информации полиции, мужчина, осуществляя земляные работы, попал в неразорвавшийся снаряд времен войны, который взорвался. Мужчина получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работали Госполиция, Национальные вооруженные силы, Служба неотложной медицинской помощи и Государственная пожарно-спасательная служба. Принимая во внимание, что на территории земляных работ было обнаружено несколько таких снарядов, они переданы НВС", - пояснили в Госполиции.