3,34 промилле: в Пардаугаве полиция забрала ребенка у пьяной матери

В прошлые выходные сотрудники полиции в Пардаугаве получили несколько тревожных сведений о детях, оказавшихся в опасности. Один из вызовов прозвучал в субботу вечером, когда жители сообщили о пьяной маме, которая, скорее всего, не может позаботиться о своей дочери.

Эдгар Бенсон Букш, заместитель начальника Земгальского управления муниципальной полиции Риги, сказал: "Работники отправились на место, но никто не ответил. Потом встретили очевидца, который объяснил, что там находится женщина и ее пятилетний ребенок".

Заместитель начальника Земгальского управления рассказывает, что полицейским удалось связаться с отцом ребенка, который не живет с семьей. Отец прибыл на место происшествия, открыл дверь:

в квартире были малолетняя девочка и ее мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения на полу и разговаривала по телефону.

Женщина без спешки закончила разговор и обратилась к полицейским.

На вопрос полицейских, много ли пила, она сказала, что выпила три бутылки пива. На вопрос, информирована ли, что за детьми нельзя присматривать в состоянии алкогольного опьянения, она не ответила, но подтвердила, что о детях заботится, они накормлены. В холодильнике квартиры полицейские обнаружили продукты с истекшим сроком годности.

Чтобы выяснить, в насколько сильном состоянии опьянения находится женщина, инспекторы попросили провести алкогольную экспертизу - ее результаты удивили не только стражей порядка, но и саму маму.

В ее организме обнаружили 3,34 промилле алкоголя.

Было принято решение передать ребенка под опеку отца, а против матери начали процесс административного нарушения в связи с тем, что она была в состоянии алкогольного опьянения и не могла позаботиться о своем ребенке.

К сожалению, такие и подобные ситуации являются буднями полицейских. О том, что ситуация довольно тревожная, свидетельствует хотя бы то, сколько вызовов на выходных получено только в одном из шести участков полиции самоуправления. Кроме того, есть вызовы, на которые идут и сотрудники Государственной полиции.