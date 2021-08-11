Создан центр оперативного управления для разрешения кризиса с нелегальной иммиграцией
В Министерстве внутренних дел (МВД) создан центр оперативного управления для разрешения кризисной ситуации с увеличением потока нелегальных мигрантов на границе.
В Министерстве внутренних дел (МВД) создан центр оперативного управления для разрешения кризисной ситуации с увеличением потока нелегальных мигрантов на границе.
Центр во вторник поручила создать министр внутренних дел Мария Голубева, а возглавит его госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов. Первое заседание центра созвано в четверг.
В центр оперативного управления входят представители Государственной пограничной охраны, Управления по делам гражданства и миграции, Государственной полиции, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Национальных вооруженных сил, Службы государственной безопасности, Службы неотложной медицинской помощи, Государственной пожарно-спасательной службы и самоуправлений, где в настоящее время объявлено чрезвычайное положение в связи с быстрым ростом случаев незаконного пересечения границы Латвии с Беларусью.
Распоряжение Кабинета министров расширяет полномочия министра внутренних дел по проактивному принятию решений.
Ранее план предусматривал реализацию мер, если количество ищущих убежища превышает возможности для их долгосрочного размещения в течение одного-пяти дней и достигает 500-3000 человек в сутки, а также если в страну в течение 10-15 суток прибывает 3-20 тыс. нелегальных иммигрантов.
После принятия поправок министр внутренних дел уполномочена приступить к осуществлению плана действий, даже если необходимое количество иммигрантов еще не достигнуто.
Во вторник правительство объявило чрезвычайное положение до 10 ноября в граничащих с Белоруссией самоуправлениях - Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и Даугавпилсе.
Постановление правительства также предусматривает оказание помощи Государственной пограничной охране Национальными вооруженными силами и Государственной полицией.
Всего за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы в период с 6 по 10 августа задержано 295 человек. В этом году за незаконное пересечение границы задержано 355 человек.