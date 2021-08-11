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Сущность и принципы работы Биткойна (такие как максимальное количество, размер блока и т. д.) по большому счету определены и безупречно работают более 10 лет. Однако это не означает, что первая в мире криптовалюта «готова» и разработчики Биткойна сидят сложа руки. Знаком этого для Биткойна станет первое за 4 года обновление протокола под названием Taproot, запланированное на ноябрь этого года.

Как вообще можно изменить код Биткойна?

Биткойн известен как децентрализованная сеть, не подчиняющаяся контролю какого-либо лица или организации. Как в таком случае можно изменить Биткойн, если словно бы никто не несет за него ответственности? Предложения по обновлению кода Биткойна могут вносить все, потому что Биткойн – это программное обеспечение с открытым исходным кодом (англ. open source). Однако реализовать изменения намного сложнее, так как для этого требуется одобрение участников сети.

С момента последнего изменения Биткойна прошло 4 года. В то время обновление называлось SegWit, что привело к разделению Bitcoin (англ. hard fork) на две отдельные цепочки, а новый блок/криптовалюта был переименована в Bitcoin Cash (BCH). В отличие от SegWit, который в 2017 году вызвал много споров, Taproot будет т. н. мягким обновлением (англ. soft fork), что означает, что это изменение также совместимо с более ранними версиями Биткойна.

Что такое обновление Биткойна Taproot?

Чтобы Taproot стал экологичным, необходимо согласие по крайней мере 90% майнеров, которое было получено к концу двухнедельного периода голосования. Taproot применяется, в частности, к транзакциям с несколькими подписями (англ. multisignature), когда для передачи требуется одобрение нескольких пользователей. Эти более сложные транзакции после обновления занимают в блочной схеме меньше места, что также должно увеличить пропускную способность сети. Taproot также представит новую подпись под названием Schnorr, которая сделает вышеупомянутые транзакции с несколькими подписями неотличимыми от обычных транзакций.

Кроме того, Taproot позволяет задавать более сложные условия для переводов. Например, транзакция вступает в силу, если ее подписывают трое из семи пользователей. Для переводов также могут быть установлены временные рамки (англ. timelock): например, если спустя 3 месяца транзакция не имеет 5 подписей, транзакция будет отклонена. Эта функция во многом похожа на смарт-контракты Ethereum (англ. smart contracts), но более простая по форме.

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