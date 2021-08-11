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Этот год для Dogecoin прошел как на американских горках. Мем-коины, которые в начале года стоили менее одного цента, в мае достигли рекордной цены в 0,73 доллара, но с тех пор имеют тенденцию к снижению, оставаясь на отметке около 0,2 доллара. Тем не менее Dogecoin – одна из самых обсуждаемых криптовалют.

Илон Маск в роли «отца Dogecoin»

Несмотря на обвал цен в последние месяцы, криптовалюта, вдохновленная собакой сиба-ину, по-прежнему входит в топ-10 криптовалют с рыночной капитализацией более 26 миллиардов долларов. Одним из ключевых факторов успеха Dogecoin является Илон Маск, основатель Tesla, который благодаря своим твитам в Twitter получил неофициальный титул «отца Dogecoin». Предприниматель-миллиардер недавно даже добавил Dogecoin к своей фотографии в профиле Twitter , и с учетом того, что у него в Twitter более 58 миллионов подписчиков, неудивительно, что этот шаг привел к повышению DOGE на целых 10%. Однако помимо сообщений в социальных сетях, Маск также внес свой вклад в развитие криптовалюты, работая с разработчиками Dogecoin над повышением эффективности транзакций DOGE.

Dogecoin по стопам DeFi

Несмотря на внимание основных средств массовой информации и большое количество последователей, одной из самых больших слабостей Dogecoin является минимум возможностей использования. Чтобы удовлетворить растущий спрос сообщества Doge на лучшее использование криптовалюты, чем хранение в кошельке, недавно была представлена ​​токенизированная версия DOGE, которую можно перемещать между различными цепочками блоков с использованием протокола Tau. Это означает, что Tau Doge или τDoge позволяет использовать криптовалюту в различных приложениях DeFi (англ. decentralized finance), таких как PancakeSwap. Это, в свою очередь, увеличивает ликвидность Dogecoin и позволяет ему охватить потенциально более широкую аудиторию пользователей.

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DOGE теперь доступен в Change