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Электронные деньги, или цифровой евро, изучаются как одно из будущих направлений финансов еврозоны, и с этим также помогает экспериментировать Банк Эстонии. Недавний исследовательский проект показал, что с использованием технологии блокчейн цифровой евро может быть технически функциональным, предлагая сверхбыстрые платежи и меньший углеродный след.

Тестовый проект цифрового евро

Банк Эстонии сообщил в пресс-релизе , что совместно с Европейским центральным банком (ЕЦБ) и семью центральными банками еврозоны провел проект исследования технических возможностей цифрового евро. Помимо Европейского центрального банка, в исследовании участвовали центральные банки Испании, Германии, Италии, Греции, Ирландии, Латвии и Нидерландов. Целью эксперимента было оценить возможное решение для цифровой валюты центрального банка (англ. Central Bank Digital Currency).

Эксперимент, проведенный Банком Эстонии, технически дал отличные результаты. А именно, в системе цифрового евро, созданной во время тестирования, одновременно перемещалось более 300 000 платежей в секунду, и деньги доходили до получателя всего за несколько секунд. Это означает, что цифровой евро хорошо масштабируется и не устанавливает ограничений на размер денежной массы. Было добавлено, что с цифровым евро также можно связать электронную идентичность, предоставляя в то же время возможность различных уровней конфиденциальности.

Европейский центральный банк видит необходимость цифрового евро

ЕЦБ недавно объявил, что он начнет фазу исследования цифровых валют в зоне евро , которая продлиться 24 месяца. В рамках этого проекта проводятся различные эксперименты для более детального изучения возможностей цифрового евро, и эксперимент, проведенный Банком Эстонии, был одной из частей этого исследования. Также ЕЦБ в пресс-релизе объявляет о том, что, если цифровому евро будет дан зеленый свет, наличные деньги в будущем не исчезнут: цифровой евро будет равноценным средством платежа наряду с наличными деньгами.

В опубликованном ЕЦБ отчете «Международная роль евро» выделен ряд преимуществ цифрового евро, таких как более высокая безопасность и более быстрые международные платежи. Также было заявлено, что если центральные банки не будут внедрять цифровые деньги, то в будущем существует риск со стороны крупных технологических компаний, которые также могут создать свои собственные платежные инструменты и таким образом ограничить способность центральных банков проводить свою денежно-кредитную политику. Хотя в отчете не упоминается ни одно название, ЕЦБ, вероятно, имел в виду Facebook и его план по внедрению цифровой валюты Diem (ранее Libra).

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