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Ethereum, второй по величине блокчейн в криптопространстве, шаг за шагом движется к новому блокчейну – Ethereum 2.0, где все владельцы имеют возможность подтверждать сделки и получать за это пассивный доход. Однако как работают инвестиции в новую сеть и каковы связанные с этим риски?

ETH 2.0 не появится в одночасье

Разработчики Ethereum долгое время работали над тем, чтобы перейти к методу работы с долями (англ. proof of stake), который более энергоэффективен и имеет большую пропускную способность, чем текущая сеть, которая долгое время боролась с перегрузкой.

Переход на совершенно новую схему блоков ETH2 разделен на этапы. Первой важной вехой стал запуск 1 декабря прошлого года сети Beacon, которая стала своеобразным мостом между двумя сетями. Следующее крупное обновление программного обеспечения (London hard fork) запланировано на 4 августа этого года и коренным образом изменит модель комиссий за транзакции Ethereum. По словам разработчиков, последний этап, на котором будут объединены новые и старые цепочки блоков, должен состояться примерно в первой половине 2022 года, но жизнь показала, что установленные сроки имеют тенденцию откладываться.

Ставки на Ethereum 2.0 набирают популярность

В то время как текущая сеть Ethereum полагается во время подтверждения сделок на майнеров, новый ETH2 позволяет всем владельцам валюты выступать в качестве валидаторов транзакций. Это означает, что компьютеры майнеров больше не соревнуются в поиске блока, но компьютер валидатора автоматически определяет алгоритм, в котором шансы быть выбранным увеличиваются в зависимости от суммы ставки на криптовалюту. Также стоит отметить, что любой, кто однажды отправляет свою криптовалюту в новую цепочку блоков, не может использовать ее вместе с полученными процентами до тех пор, пока новая и старая цепочки блоков не будут объединены. В настоящее время, по данным сайта Etherscan , в блокчейне Ethereum 2.0 заблокировано около 6,4 миллиона ETH, что составляет около 5% от количества валюты Ethereum, находящейся в обращении.

Чтобы стать валидатором сети ETH2, необходимо найти минимум 32 ETH и подключить к сети Ethereum компьютер валидатора (англ. validator node). Однако тем, у кого нет такой суммы, не стоит отчаиваться, потому что с помощью различных платформ для совместных ставок (англ. staking pools) можно получать пассивный доход с меньшими суммами. По данным сайта Stakingrewards.com , годовая доходность ETH 2.0 с использованием новейшего метода в настоящее время составляет 5,85%.

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