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Цифровая валюта центрального банка (англ. Central Bank Digital Currencies – CBDC)

Процесс выпуска цифровых валют центральными банками набирает популярность. Центральные банки все большего числа стран обратили свое внимание на создание CBDC.

Центральный банк Бразилии планирует крупный переход на цифровые платежи

По словам Жоау Маноэля Пинью де Мелло, директора Центрального банка Бразилии (BCB), в ближайшие годы произойдет значительный переход от бумажных валют к цифровым средствам платежа.

Несколько недель назад Центральный банк Бразилии организовал дискуссию о цифровых платежах и их возможностях. Согласно бразильской финансовой газете Valo Economico , директор BCB Мелло заявил, что переход к цифровым платежам включает в себя использование цифровых валют центральных банков (CBDC).

«Мы понимаем, что использование CBDC работает в ситуациях, когда это может повысить эффективность и прозрачность сделок – как с точки зрения розничной торговли, так и со стороны представителей финансовой и платежной индустрии», – сообщил Мелло.

Руководитель Центрального банка Бразилии сказал также, что цифровые валюты, если они будут технологически хорошо спроектированы, могут снизить стоимость и время трансграничных платежей. Он добавил, что этот процесс требует осторожности при выборе дизайна и технологии, чтобы избежать проблем в защите данных, нарушений закона и кибератак.

Роберто Кампос Нето, президент Центрального банка Бразилии, сказал, что Бразилия может быть готова к переходу на цифровую валюту в следующем году.

Федеральная резервная система США и цифровой доллар

Соединенные Штаты также начали первые шаги по созданию потенциальной цифровой валюты центрального банка. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что в начале сентября ожидается отчет по CBDC с описанием потенциальных выгод и рисков, и будет принято решение о выпуске цифрового доллара.

Лаэль Брейнард, второй член правления Федеральной резервной системы США, сказал, что доллар заметно доминирует в международных платежах, и невозможно, чтобы в будущем у США не было собственной цифровой валюты, если она есть у других могущественных стран. Например, влиятельный китайский цифровой женьминьби (в разговорном языке – юань) был первой цифровой валютой, выпущенной в такой крупной экономике.

Исследование Digieuro, в котором также участвовал Банк Эстонии

В недавнем пресс-релизе Банк Эстонии объявил , что совместно с Европейским центральным банком (ЕЦБ) и семью центральными банками еврозоны провел проект исследования технических возможностей цифрового евро. Помимо Европейского центрального банка, в исследовании участвовали центральные банки Испании, Германии, Италии, Греции, Ирландии, Латвии и Нидерландов. Целью эксперимента было оценить возможное решение для цифровой валюты центрального банка (англ. Central Bank Digital Currency).

Ripple хочет получить свою долю цифровых валют центральных банков

В недавнем сообщении в блоге Ripple объявил , что экспериментирует с частной версией XRP с открытым исходным кодом (англ. XRP Ledger). Целью является предоставление центральным банкам безопасного, контролируемого и гибкого решения для выпуска цифровых валют и управления ими.

В качестве проблем CBDC обычно указывается неспособность цепочек блоков обрабатывать большие объемы сделок. Еще одна важная проблема – это совместимость: способность реестра частного сектора быть совместимым с нынешней глобальной финансовой архитектурой, другими CBDC и иными цифровыми валютами. Ripple начала энергично решать эти проблемы.

В своей инновационной программе на 2021/2022 год Банк международных расчетов (англ. Bank of International Settlements) заявил, что совместимость трансграничных платежей является приоритетом для CBDC.

Частный реестр Ripple CBDC основан на той же технологии блокчейн, что и реестр XRP. Это означает, что реестр CBDC разработан специально для платежей. Также это значит, что частный реестр CBDC предназначен для выпуска валют. За последние 8 лет в XRPL (XRP General Ledger) было выпущено более 5400 валют, включая собственную криптовалюту Ripple – XRP.

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