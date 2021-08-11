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Процентные депозиты являются неотъемлемой частью банковского дела, но в случае традиционного депозита мы знаем, что внесенные деньги остаются в банке и одновременно не могут быть использованы каким-либо другим способом. Однако в случае децентрализованного финансирования (DeFi) может быть и по-другому, одним из примеров чего является платформа комплексного кредитования и депозита Compound.

Что такое Compound?

Compound – это протокол, использующий блокчейн Ethereum, который с помощью смарт-контрактов прозрачно объединяет заемщиков и кредиторов криптовалюты. Согласно сайту Defipulse, Compound является второй по значимости кредитной платформой в секторе DeFi с криптовалютой на сумму около 7 миллиардов долларов. С первого взгляда, Compound очень похож на другие децентрализованные кредитные протоколы, такие как Aave, Maker и др. Это означает, что процентные ставки заемщиков и кредиторов определяются спросом и предложением на каждый криптоактив.

Однако Compound отличается от других платформ тем, что не выплачивает проценты в той же криптовалюте, но предоставляет кредитору новую криптовалюту под названием cToken (в зависимости от депонированной криптовалюты, например cETH, cWBTC или cUSDC). Это похоже на ваучер, который можно обменять в любое время, и пользователь получает проценты по этим двум обменным курсам, которые повышаются с установленным курсом. Однако привлекательность Compound cToken заключается в том, что хотя криптовалюта приносит проценты по депозиту, cToken можно свободно перемещать по цепочке блоков и использовать, например, в качестве залога в другом приложении DeFi.

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Фиксированные проценты по депозиту для бизнес-клиентов

Цена токена COMP, отражающая стоимость Compound, за последние недели выросла на 75% и отчасти из-за запуска 29 июня нового продукта Compound Treasury, который предлагает фиксированную ставку по депозитам 4% в год в USDC. В первую очередь, это услуга для бизнес-клиентов и финансовых учреждений, которая гарантирует определенный денежный поток, в отличие от других услуг DeFi, где доходность очень вариативна. Именно в этом свете новый продукт Compound занял свое место на рынке, предлагая солидную прибыль без серьезных рисков.

Те, кто хочет внести свой вклад в DeFi-протокол Compound, могут покупать и продавать токены COMP в удобном для новичков инвестиционном приложении Change. Помимо Compound, приложение Change включает другие известные токены протоколов кредитования DeFi, такие как Aave или Curve, не говоря уже о других популярных криптовалютах. С приложением Change вы можете начать инвестировать всего с 10 евро!