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Интеграция криптовалют в повседневную жизнь – это поэтапный процесс, и после того, как Сальвадор сделал биткойн законным платежным средством, стоит выяснить, какие еще страны готовы шире применять криптовалюты. И является ли Эстония одной из таких стран?

В исследовании страны перечислены по готовности к принятию криптовалют

Криптоплатформа Crypto Head недавно провела исследование , в котором изучались 200 стран и анализировалась их готовность к использованию криптовалют. В исследовании использовались такие показатели, как количество и доступность криптовалютных банкоматов, правовая позиция правительства в отношении владения криптовалютами, принимают ли банки криптоактивы или нет, а также количество поисковых запросов в Google по криптовалютам. В результате объединения этих категорий страны получили оценку готовности к принятию криптовалют по десятибалльной системе.

Твердое первое место в рейтинге заняли Соединенные Штаты с оценкой 7,13. США особо выделялись большим количеством криптовалютных банкоматов (более 17 000). Законодательство США также разрешает владение биткойнами, и исследование показало, что количество поисков криптовалюты за последний год увеличилось на 140%.

На втором месте в рейтинге – Кипр с оценкой 6,47. Жители средиземноморского островного государства особенно выделяются с точки зрения веб-поисков: за последний год примерно каждый третий киприот проводили поиск в Интернете относительно криптовалют, что сделало Кипр страной с наибольшим интересом к криптовалютам.

Третье место с результатом 6,3 занял Сингапур, в первую десятку вошли также Гонконг, Великобритания, Ирландия, Словения, Австралия, Германия и Канада.

Эстония в рейтинге входит в число 30 стран

Эстония получила в рейтинге готовности к принятию криптовалют оценку 5,17, что дает достойное 28-е место. Согласно отчету, в Эстонии на 100 000 жителей приходится 7511 поисков на тему криптовалют в год, что на 71,4% больше, чем в прошлом году. Среди соседних стран Эстонию опережает Литва (21-е место) и Финляндия (20-е место). На нашу дружественную настроенность к криптовалютам указывает и тот факт, что Эстония была одной из первых стран, легализовавших криптовалютные компании путем выдачи лицензий на услуги виртуальной валюты. Интересен тот факт, что на сайте э-резидентства также можно прочитать оригинальный технический документ биткойна, составленный первым создателем криптовалюты Сатоши Накамото (англ. Bitcoin whitepaper)..

Криптовалюта легко доступна в приложении Change

Покупка и продажа криптовалюты для эстонцев проста: многие используют удобное для новичков инвестиционное приложение Change. В приложении Change пользователи могут покупать и продавать более 20 популярных криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum или Dogecoin. Кроме того, Change предлагает возможность ежедневно расплачиваться криптовалютой в магазине. Как? Благодаря карте VISA, подключенной к приложению, криптоактивы должны быть сначала конвертированы в евро, а затем карта может быть использована у всех продавцов, принимающих VISA.