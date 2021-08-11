Войдет ли в Беларусь российская армия? Конфронтация с Западом делает режим более зависимым от Кремля

Таким образом, нет оснований считать, что белорусский вождь сделал Москве предложение типа: приходите и располагайтесь со своими войсками в любом количестве хоть завтра.

Цель - попугать соседей?

Кому же был адресован месседж Лукашенко и в чем его смысл?

"Это было рассчитано на внешнего потребителя", - заявил в комментарии для Naviny.by белорусский военный эксперт Александр Алесин. По его мнению, глава белорусского политического режима "хотел доставить неприятные эмоции соседям" - политическим элитам граничащих с Беларусью стран НАТО и Украины.

Как известно, белорусское руководство и пропаганда обвиняют соседние страны НАТО в ведении гибридной войны против Беларуси, агрессивных намерениях. Мол, хотят сменить государственный строй, а то и оттяпать куски территории. Так что с точки зрения белорусского начальства самое время показать им большой кулак.

Официальный Киев у верхушки белорусского режима тоже на плохом счету. На совещании по вопросам ситуации на границе 5 августа Лукашенко заявил: в основе политики руководства Украины лежит конфронтация, что несет дополнительную угрозу для Беларуси.

При этом известно, что в Киеве реально опасаются гипотетического удара российских войск через Беларусь. В прежние времена Лукашенко заверял украинское руководство, что не допустит этого. Но сейчас, когда отношения с Киевом, как и с Западом, испортились, почему бы не пощекотать южным соседям нервы намеком, что российские войска могут-таки зайти в Беларусь не только на время учений, а всерьез и надолго?

Можно также предположить, что пассаж Лукашенко о российских войсках был адресован и внутренней аудитории.

Во-первых, он призван укрепить уверенность вертикали, силовиков, рядовых сторонников режима в том, что тот незыблем. Мол, если даже ситуация станет для него угрожающей, Кремль в беде не оставит.

Во-вторых, это послание электоральному болоту: даже не думайте колебаться, а примыкайте к твердым сторонникам вождя, потому что его позиции непоколебимы, за ним Москва.

В-третьих, это заявление имеет целью деморализовать сторонников перемен: никаких перемен не будет, и не мечтайте!

В общем, смысл этого пассажа, скорее всего, таков: если моя власть по каким-то причинам окажется под ударом, то я призову на помощь могучую Россию - и враги все равно будут разгромлены. Нет у вас метода против Лукашенко.

Кремль: решать будем мы

Показательно, что на слова Лукашенко о возможном размещении российских войск в Беларуси чрезвычайно оперативно отреагировал Кремль. Причем реакция была своеобразной.

"Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры и определенные законом полномочия", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина.

Ряд обозревателей расценил такую реакцию как сигнал, прежде всего Западу, что Россия сама будет решать, куда и когда вводить свои войска.

Политический аналитик Юрий Дракохруст расшифровал заявление Пескова так: "Российские войска - не такси, которое Лукашенко может вызывать по своей воле. И рассуждать насчет использования наших вооруженных сил за пределами страны будем мы, Россия, и решать будем мы, Кремль, а не Лукашенко. Не волнуйтесь, мы его контролируем".

При этом очевидно, что усиление конфронтации с Западом (один кризис с мигрантами на литовской границе чего стоит) делает белорусский режим все более зависимым от Кремля.

Другой вопрос, нужно ли Москве именно сейчас размещать в Беларуси свои войска на постоянной основе, создавать базы.

По мнению Алесина, российскому руководству сейчас ни к чему дразнить таким образом Запад. Оно сосредоточено на внутренних проблемах (экономическая ситуация, сентябрьские выборы в Думу), а также на тех вызовах, которые создает в Центральной Азии "Талибан", отметил эксперт.

Он считает, что в некоей критической ситуации решение о вводе войск в Беларусь "будет принимать Путин". При этом "у Лукашенко не будет другого выхода, кроме как согласиться", заявил аналитик в комментарии для Naviny.by.

Если грянут новые протесты

Нетрудно предположить, что на самом деле в руководстве стран НАТО нет сумасбродов, собирающихся нападать на Беларусь, союзницей которой является ядерная Россия. Так что внешней угрозы, требующей ввода российских войск, в обозримой перспективе не предвидится.

Скорее, можно представить себе ситуацию, когда режим под влиянием внешних и внутренних факторов ослабевает и в стране вспыхивают новые (возможно, уже не такие карнавальные, как в 2020-м) мощные протесты.

В таком случае вероятность того, что в Минске высадятся псковские десантники, весьма велика. Кремль не сможет спокойно взирать на то, как в соседней стране, имеющей для России огромное стратегическое значение, побеждает, как говорят правители обоих государств, цветная революция.