К Латвии приближаются сильный дождь и гроза
Вечером в среду, 11 августа, а также днем и ночью в четверг во многих местах Латвии будет дождь, в некоторых местах он ожидается сильным с грозой, следует из последнего прогноза синоптиков.
Вечером в среду, 11 августа, а также днем и ночью в четверг во многих местах Латвии будет дождь, в некоторых местах он ожидается сильным с грозой, следует из последнего прогноза синоптиков.
Осадки больше затронут центральную и восточную часть страны. Локально ожидается временное затопление низовий.
Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, во время грозы ветер станет порывистым.
Температура воздуха ночью опустится до +12..+17 градусов, днем воздух прогреется до +18..+23 градусов.
В Риге ожидается дождь, возможны сильные ливни с грозами. Температура воздуха ночью опустится до +15 градусов, днем поднимется до +20 градусов. Медленный ветер сменится умеренным северо-западным ветром.
Галерея: Гроза в Риге
Галерея: Ливень в Риге