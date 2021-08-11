Видео ⟩ В Мадоне после ливня затопило улицы
В среду, 11 августа, в некоторых регионах Латвии прошли проливные дожди. Очевидец в соцсети Facebook опубликовал видео, на котором видно, как улицы Мадоны полностью затоплены.
В среду, 11 августа, в некоторых регионах Латвии прошли проливные дожди. Очевидец в соцсети Facebook опубликовал видео, на котором видно, как улицы Мадоны полностью затоплены.
Видео: Результат ливня в Мадоне
Уже сообщалось, что вечером в среду, а также днем и ночью в четверг во многих местах Латвии пройдет дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы, прогнозируют синоптики.
Осадки больше затронут центральную и восточную часть страны. Локально ожидается временное затопление самых низких мест.
Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, во время грозы - порывистый.
Температура воздуха ночью опустится до +12..+17 градусов, днем воздух прогреется до +18..+23 градусов.
В Риге ожидается дождь, возможны сильные ливни и грозы. Температура воздуха ночью опустится до +15 градусов, днем поднимется до +20 градусов. Медленный ветер сменится умеренным северо-западным ветром.