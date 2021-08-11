Ср, 11.08.2021
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Гитанас Науседа, президент Литвы

Видео ⟩ В Мадоне после ливня затопило улицы

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video/Ērika Tropa

В среду, 11 августа, в некоторых регионах Латвии прошли проливные дожди. Очевидец в соцсети Facebook опубликовал видео, на котором видно, как улицы Мадоны полностью затоплены.

Видео: Результат ливня в Мадоне

Уже сообщалось, что вечером в среду, а также днем ​​и ночью в четверг во многих местах Латвии пройдет дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы, прогнозируют синоптики.

Осадки больше затронут центральную и восточную часть страны. Локально ожидается временное затопление самых низких мест.

Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, во время грозы - порывистый.

Температура воздуха ночью опустится до +12..+17 градусов, днем ​​воздух прогреется до +18..+23 градусов.

В Риге ожидается дождь, возможны сильные ливни и грозы. Температура воздуха ночью опустится до +15 градусов, днем ​​поднимется до +20 градусов. Медленный ветер сменится умеренным северо-западным ветром.


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