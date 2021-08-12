"Челси" второй раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА
Лондонский "Челси" одержал победу над испанским "Вильярреалом" в матче за Суперкубок УЕФА.
Лондонский "Челси" одержал победу над испанским "Вильярреалом" в матче за Суперкубок УЕФА.
Матч прошёл на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте и завершился победой "Челси" в послематчевой серии пенальти (1:1, 6:5 - по пенальти).
Счёт в матче на 27-й минуте открыл полузащитник "синих" Хаким Зиеш, который замкнул прострел Кая Хаверца. На 73-й минуте нападающий "Вильярреала" Жерар Морено сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.
В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти "Челси" оказался сильнее соперника. Отметим, что вратарь лондонцев Кепа Аррисабалага за две минуты до серии пенальти заменил основного голкипера "Челси" Эдуарда Менди и в итоге отразил два удара.
Таким образом, "Челси" во второй раз в истории стал победителем Суперкубка УЕФА. До этого "синие" побеждали в Суперкубке УЕФА в 1998 году, когда встречались с мадридским "Реалом" (1:0). Всего в Суперкубке УЕФА лондонцы участвовали пять раз.
Томас Тухель стал первым тренером лондонцев, сумевшим выиграть Лигу чемпионов и Суперкубок. Немецкий специались работает в клубе с января 2021 года.
Также следует отметить уникальное достижение итальянских футболистов "Челси" Жоржиньо и Эмерсона. Они стали первыми футболистами в истории, которые в одном году стали победителями Лиги чемпионов, чемпионата Европы и Суперкубка УЕФА.