"Челси" второй раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА

Матч прошёл на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте и завершился победой "Челси" в послематчевой серии пенальти (1:1, 6:5 - по пенальти).

Счёт в матче на 27-й минуте открыл полузащитник "синих" Хаким Зиеш, который замкнул прострел Кая Хаверца. На 73-й минуте нападающий "Вильярреала" Жерар Морено сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти "Челси" оказался сильнее соперника. Отметим, что вратарь лондонцев Кепа Аррисабалага за две минуты до серии пенальти заменил основного голкипера "Челси" Эдуарда Менди и в итоге отразил два удара.

Таким образом, "Челси" во второй раз в истории стал победителем Суперкубка УЕФА. До этого "синие" побеждали в Суперкубке УЕФА в 1998 году, когда встречались с мадридским "Реалом" (1:0). Всего в Суперкубке УЕФА лондонцы участвовали пять раз.

Томас Тухель стал первым тренером лондонцев, сумевшим выиграть Лигу чемпионов и Суперкубок. Немецкий специались работает в клубе с января 2021 года.