Видео ⟩ Полиция Риги задержала водителя из Индии - он не знал, что нельзя ездить пьяным

Полиция заметила подозрительную компанию с помощью камер видеонаблюдения, установленных в Старой Риге.

Бригада RPP немедленно выехала на место происшествия. Транспортное средство остановили на набережной 11 ноября.

Проверка документов показала, что водитель был гражданином Индии, поэтому общение с ним происходило на английском языке. Мужчина подтвердил, что употреблял алкоголь, но сказал правоохранительным органам, что не знал, что нельзя водить машину в нетрезвом виде, сообщили передаче сотрудники полиции.

На место была вызвана дорожная полиция, которая констатировала у гражданина Индии 1,8 промилле алкоголя.

За такое нарушение может быть предусмотрен штраф в размере от 1200 до 2000 евро, а также запрет на управление транспортными средствами на срок до пяти лет, сообщают правоохранительные органы.