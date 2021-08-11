Ср, 11.08.2021
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Юрис Пуце, председатель парламентской фракции партии "Для развития/За!"

Видео ⟩ Полиция Риги задержала водителя из Индии - он не знал, что нельзя ездить пьяным

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Ночью на среду, 11 августа, сотрудники Рижской муниципальной полиции (RPP) в Старой Риге заметили подозрительную компанию, водитель которой находился за рулем в нетрезвом виде, сообщает передача Degpunktā.

Полиция заметила подозрительную компанию с помощью камер видеонаблюдения, установленных в Старой Риге.

Бригада RPP немедленно выехала на место происшествия. Транспортное средство остановили на набережной 11 ноября.

Проверка документов показала, что водитель был гражданином Индии, поэтому общение с ним происходило на английском языке. Мужчина подтвердил, что употреблял алкоголь, но сказал правоохранительным органам, что не знал, что нельзя водить машину в нетрезвом виде, сообщили передаче сотрудники полиции.

На место была вызвана дорожная полиция, которая констатировала у гражданина Индии 1,8 промилле алкоголя.

За такое нарушение может быть предусмотрен штраф в размере от 1200 до 2000 евро, а также запрет на управление транспортными средствами на срок до пяти лет, сообщают правоохранительные органы.

Видео: сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


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