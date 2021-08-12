Стать сильным и победить роботов. Как через игру помочь ребенку справиться с травмой

Однажды в коридоре неотложки я встретил мальчика лет пяти с пластырем на лбу. Подавленный, он шел с мамой за руку из больницы.

Он увидел меня и остановился. Мама сделала еще шаг, прежде чем заметила, что ребенок решил задержаться на пару минут.

Я тоже остановился и учтиво представился:

- Доктор Сэдхед. Как ты получил свой пластырь?

И я стал предлагать ему самые безумные варианты: при остановке самолета на светофоре? При выходе в открытый космос? Может, в борьбе с роботами?

Он смеялся, смеялся и вдруг сказал, что я угадал про роботов.

- Ого! - воскликнул я. - Что мне нужно сделать, чтобы стать таким же сильным, как ты?

- Тебе нужно получить травму, - сказал он и гордо показал на пластырь. Он так просто и уверенно ответил, будто это само собой разумеющееся.

***

Таким образом его восприятие ситуации изменилось: с травмы, принесшей ему страдания, на травму, сделавшую его сильнее.

ФОТО: Пресс-фото

***

Игра - это метод, а конкретно эта игра - техника работы с травмой. Ты предлагаешь ребенку самые абсурдные ситуации, в которых он мог эту травму получить. Во-первых, ты его героизируешь. Во-вторых, ставишь его в положение, где он знает больше, чем ты. Он эксперт, а ты дурак. Это рождает юмор, создает легкость.

Я искренне удивился, когда он сказал "с роботами" - это было нечто экстраординарное, т.к. обычно дети говорят реальную причину. Я думаю, он услышал версию про роботов, и она как-то срезонировала. Может, это его любимая игра или фильм. Увидев себя в этой картинке, уже не захотел из нее выходить: да, я вот так получил травму. Реальности нет, есть только такой вариант. И он превращает его из пациента в героя.

***

Уже 9 лет ребята приходят в детские отделения латвийских больниц, чтобы поддержать маленьких пациентов.

Больничные клоуны - это узкие специалисты, занимающиеся терапией. Это отдельная форма психологической поддержки, требующая ювелирной работы. Доктора-клоуны проходят профессиональную подготовку и постоянную супервизию. Все это требует средств.

Dr.Klauns - благотворительная организация, существующая только на пожертвования. Помочь может каждый: достаточно всего лишь оформить пожертвование на сайте www.drklauns.lv.

Мы вместе создаем благоприятную среду в больницах, где дети быстрее и легче идут на поправку!