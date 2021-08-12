"Не будем подвергать опасности самых уязвимых": глава Пограничной службы о миграционном кризисе

Он пояснил, что с введением чрезвычайного положения Государственная пограничная служба получила больше прав на немедленное возвращение человека в страну, из которой он или она пересекли границу незаконно. Однако еще до объявления ЧС пограничник имел право призывать людей не переходить границу, если пограничникам удалось вовремя прибыть на место происшествия.

На вопрос, что происходит с нарушителями границы, которых Латвия будет возвращать Беларусь, а та в свою очередь не будет их принимать Пуятс ответил, что если иностранцы смогли прибыть на границу, то с возвращением не должно возникнуть проблем.

"Насколько мне известно, они приехали в Беларусь с туристической целью, поэтому пусть продолжают свое туристическое путешествие по стране", - добавил Пуятс.

Если же возвращенные Латвией нарушители границы остаются на границе обеих стран и не будут уезжать, то в соответствующих обстоятельствах для уязвимых лиц допускаются исключения. "Посмотрим, в каком направлении пойдут эти люди. Если не будет своевременного гуманного решения, то мы оценим ситуацию. Конечно, мы не будем подвергать опасности жизнь уязвимого человека, но мы должны понимать, что у ребенка есть мать, которая может позаботиться о нем", - объясняет Пуятс.

Контекст

Как уже сообщалось, 10 августа, правительство объявило чрезвычайную ситуацию на латвийско-белорусской границе и предоставило Государственной пограничной охране (ГПО) право применять физическую силу для немедленного возвращения нелегальных иммигрантов в страну, откуда они незаконно пересекли границу.

С учетом стремительного роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, а также большого количества случаев незаконного пересечения литовско-белорусской границы с 11 августа по 10 ноября объявляется чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

Постановление правительства также предусматривает оказание помощи ГПО Национальными вооруженными силами и Государственной полицией для обеспечения пограничного контроля на латвийско-белорусской границе с целью предотвращения ее незаконного пересечения.

Решение правительства предусматривает, что ГПО, Национальные вооруженные силы и Государственная полиция должны использовать предусмотренные процедуры и средства, чтобы удержать лиц от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы.

Постановление правительства предусматривает, что ГПО при констатации факта нелегального пересечения границы имеет право возвращать нарушителя в страну, откуда он пересек границу. Для этого разрешается применять физическую силу и спецсредства.

Правительство также постановило, что заявления от лиц о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса не будут приниматься в подразделениях ГПО и других учреждениях, расположенных на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация.