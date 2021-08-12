Видео ⟩ Женщина уткнувшись в телефон заехала на поле; позже упала в канаву

Даже 20-летний стаж вождения не спас водителя красного Renault от попадания на поляну. По дороге из Спилве в Межаре внимание женщины отвлек телефонный звонок. Дотянувшись до устройства, она съехала с дороги и врезалась в забор.

Она была со своим мужем и поняла, что развернуться обратно на дорогу у нее не получится, поэтому она продолжила ехать через луг и въехала в другую канаву, в которой застряла. По версии полиции, авария произошла из-за телефона и неосторожности за рулем.

Пара вышла из неловкой ситуации с помощью землевладельца, прибывшего на место вскоре после инцидента. Из канавы Renault вытащил Land Rover за считанные минуты.

Полиция рассказала, что использование телефона за рулем в последние годы стало причиной очень серьезных аварий.