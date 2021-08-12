Выявлено 107 новых случаев Covid-19; 81% инфицированных не были вакцинированы

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 55,8 до 57,9 случая на 100 000 населения.

87 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 20 - привитыми от Covid-19.

В минувшие сутки сделано 7759 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,4%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 139 814 человек, умер 2561 инфицированный коронавирусом.

За последние две недели в Латвии выявлено 1097 случаев Covid-19.

За минувшие сутки госпитализированы девять пациентов с Covid-19, три человека выписаны. Таким образом, общее количество госпитализированных пациентов увеличилось с 55 до 60, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах Латвии проходят лечение 47 пациентов с Covid-19 со среднетяжелым течением заболевания, а у 19 пациентов болезнь протекает тяжело - это 21,6% всех стационарных больных Covid-19.