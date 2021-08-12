Видео ⟩ Минздрав провел первую онлайн-дискуссию о вакцинации от Соvid-19 на русском языке

"Ежедневно в социальных сетях появляются множество тем, вопросов, слухов и мифов, касающихся вакцинации от Соvid-19. И для нас очень важно, чтобы ответы на эти вопросы люди могли получить из надежных и достоверных источников, а не посредством распространяемых слухов.