Видео ⟩ Минздрав провел первую онлайн-дискуссию о вакцинации от Соvid-19 на русском языке

В интернет-дискуссии приняли участие:
- Юта Кройча, профессор, руководитель кафедры микробиологии Рижского университета им. П. Страдиня
- Лариса Саврасова, эпидемиолог, представитель Центра профилактики и контроля за заболеваниями
- Илья Заке кардиолог, старший врач Латвийского кардиологического центра больницы П. Страдиня
- Марина Процевская, семейный врач (Краслава).
Видео: Онлайн-дискуссию о вакцинации на русском языке
"Ежедневно в социальных сетях появляются множество тем, вопросов, слухов и мифов, касающихся вакцинации от Соvid-19. И для нас очень важно, чтобы ответы на эти вопросы люди могли получить из надежных и достоверных источников, а не посредством распространяемых слухов.
Беседу вела и задавала вопросы экспертам журналист ЛР4 Марина Талапина.