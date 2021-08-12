Чт, 12.08.2021
Их не удовлетворяют условия, не соответствующие пятизвездочным стандартам, а подходящие лишь для основных нужд Агне Билотайте о беспорядках в лагере для мигрантов в Литве
Агне Билотайте о беспорядках в лагере для мигрантов в Литве

Видео ⟩ Минздрав провел первую онлайн-дискуссию о вакцинации от Соvid-19 на русском языке

Иллюстративное фото. ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня, 12 августа, с 12:00 до 12:45 Отдел проекта вакцинации Национальной службы здоровья совместно с Министерствoм здравоохранения провел первую интерактивную дискуссию специалистов по вопросам вакцинации на русском языке. За трансляцией можно было следить на портале RUS TVNET.

В интернет-дискуссии приняли участие:

  • Юта Кройча, профессор, руководитель кафедры микробиологии Рижского университета им. П. Страдиня
  • Лариса Саврасова, эпидемиолог, представитель Центра профилактики и контроля за заболеваниями
  • Илья Заке кардиолог, старший врач Латвийского кардиологического центра больницы П. Страдиня
  • Марина Процевская, семейный врач (Краслава).

Видео: Онлайн-дискуссию о вакцинации на русском языке

"Ежедневно в социальных сетях появляются множество тем, вопросов, слухов и мифов, касающихся вакцинации от Соvid-19. И для нас очень важно, чтобы ответы на эти вопросы люди могли получить из надежных и достоверных источников, а не посредством распространяемых слухов.

Поэтому мы приглашаем редакции русских СМИ и жителей Латвии участвовать в этой дискуссии экспертов по вопросам здравоохранения и борьбы с короновирусом", - пояснила цель мероприятия руководитель отдела проекта вакцинации Эва Юхневича.

Беседу вела и задавала вопросы экспертам журналист ЛР4 Марина Талапина.


НАВЕРХ
Back