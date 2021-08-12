В Англии уроженки Латвии выплатили компенсацию, потому что начальство требовало ее говорить по-английски

Альбине Соколовой, работающей на фабрике орехово-фруктовых закусок Humdinger, не разрешили позвать дочь в качестве переводчика во время беседы с работодателями об оценке работы женщины.

Дело рассматривалось судом по трудовым спорам, который постановил, что Соколова была поставлена в "невыгодное положение", потому что она не могла говорить на языке, которым хорошо владеет в присутствии своих работодателей.

Соколовой также сделали выговор, когда она призналась, что говорила со своими коллегами по-латышски.

Суд заявил, что требование говорить только по-английски было необоснованным и, следовательно, Соколова имеет право на компенсацию.

На заводе Соколова начала работать в 2010 году, сразу после переезда в Великобританию.

В 2015 году компания ввела новую языковую политику. Она предусматривала, что на рабочем месте можно говорить по-английски, а на других языках общаться только во время перерывов или обеденной паузы.

В феврале 2017 года Соколова должна была встретиться со своим руководством, чтобы обсудить языковую политику, поскольку ее непосредственный руководитель жаловался на владение английским языком у сотрудницы, которое необходимо было улучшить.

Два с половиной года спустя Соколова попросила отпуск, чтобы посетить стоматолога в Латвии, но получила отказ, потому что она уже потратила накопленные дни отпуска. Она работала в назначенный день визита к стоматологу, но на следующий день не вышла на работу из-за болезни. Руководство компании хотело обсудить инцидент с Соколовой, и она предложила, чтобы ее дочь, свободно владеющая латышским, русским и английским языками, могла участвовать в качестве переводчика. Бюро отклонило это предложение.

На последующих встречах Соколова сопровождал коллега, чей английский также был "не на должном уровне".

Работодатели Соколовой также отчитали сотрудницу за то, что она разговаривала с коллегами на латышском языке.