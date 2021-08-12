Борец Артур Найфонов принёс России бронзу на Олимпиаде. Ребёнком он был среди заложников в Беслане

О теракте в Беслане

По национальности Найфонов осетин. Место его рождения - Нижневартовск, однако спустя время семья перебралась в Северную Осетию, где в Беслане, 1 сентября 2004 года он отправился в первый класс 1-й средней школы. Эту школу и захватили террористы.

Несколько десятков чеченских боевиков взяли в заложники более 1200 человек в 1-й средней школе. Кризис длился три дня. Всё закончилось, когда силами Центра специального назначения Федеральной службы безопасности был предпринят штурм. Всего погибло 333 человека, 186 из них - дети. 783 человека были ранены.

Артур и его сестра Сабина, которой на тот момент было 10 лет, также были в захваченной школе и получили множественные осколочные ранения. Их мать Светлана Найфонова погибла в возрасте 32 лет.

"Матери Артура не стало. Но благодаря ей, он вышел из школы живым, и его сестра. Наверное, ему что-то в этой жизни предназначено",

- приводит слова тренера спортсмена Тотраза Арчегова "Медуза".

Артур Найфонов ФОТО: Reuters/ScanPix

К вольной борьбе будущий олимпиец пришёл ещё будучи подростком. Уже в возрасте 20 лет спортсмен стал победителем национального первенства во Владикавказе, а спустя год был отобран в команду российской сборной. За время своей спортивной карьеры Найфонов трижды становился чемпионом Европы, а также призёром чемпионата мира 2019 года.

В свою очередь, бронза в Токио не сильно порадовала спортсмена. "Для Осетии есть только золото", - заявил тренер борца Тотраз Арчегов "Комсомольской правде".

Сам Найфонов сказал журналистам следующее: "Есть ли радость от бронзы? Не такая, как от золота бывает. Спасибо Богу за это, не каждый [день] получаешь медаль олимпийской пробы. Не подумайте, что у меня какая-то трагедия, я ещё молодой, всё ещё получится".

Теракт в Беслане помнит и другой осетинский борец

25-летний Заурбек Сидаков, который принёс России на Олимпиаде-2020 золото в категории до 74 килограммов, рос в северо-осетинском селе Зильги. В школу и на тренировки он ездил в Беслан.

Заурбек Сидаков ФОТО: Reuters/ScanPix

В сентябре 2004 года будущему олимпийцу было восемь лет. Когда о теракте стало известно, его и других детей выгнали из школы на улицу, однако, по его словам, многие его знакомые и друзья "прошли через всё это".

"Мы были детьми, но уже понимали, что это такое. Когда пришли домой, кадры из захваченной школы передавали по всем новостям",

- рассказывал Сидаков.

После теракта родители долгое время не разрешали ему ездить в Беслан на тренировки, однако вольную борьбу он не оставил. Так, Сидаков уже трижды становился чемпионом России и дважды - мира. В свою очередь, его победа на чемпионате мира 2019 года в Будапеште была посвящена жертвам трагедии в Беслане.

"Когда вспоминали 15 лет этой трагедии, мы на сборах смотрели видеоматериалы об этих событиях. Но словами и рассказами не передать то, что чувствовали родители и их дети: маленькие, ни в чем не виноватые. Поэтому я для себя решил, что если добьюсь большой победы в борьбе, то обязательно посвящу её всем им, пострадавшим в теракте в городе Беслан. Мне это удалось, поэтому я сдержал слово", - говорил Сидаков.

Спортсмен хочет, чтобы люди помнили о трагедии в Беслане, в частности - молодое поколение. Сидаков очень высоко оценил фильм Юрия Дудя о теракте:

"Мне очень понравился фильм Юрия Дудя. Интересный, хорошо проработанный материал. Важно, чтобы люди знали правду о том, что там происходило, насколько ужасен терроризм. Сейчас по прошествии 15 лет совсем молодые люди могут уже ничего не помнить об этом, а такие вещи забывать нельзя".