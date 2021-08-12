В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения

Строительство насосной станции также повысит общий уровень безопасности на территории порта и обеспечит готовность порта к чрезвычайным ситуациям. Планируется, что работы будут завершены к концу октября этого года

Кундзиньсала с населением около 450 человек является одним из самых густонаселенных районов порта, поэтому Управление Рижского Свободного порта уделяет особое внимание вопросам равномерного развития с тем, чтобы рост портовых компаний и модернизация инфраструктуры были интегрированы и сбалансированы с общим развитием окружающей среды и конкретного района.

В последние годы Кундзиньсала превратилась в действующий складской и логистический центр, специализирующийся в основном на обработке контейнерных грузов. В районе Кундзиньсалы в настоящее время переваливается около 21% всего грузооборота Рижского порта.

«Краеугольный камень сосуществования порта и местных жителей - взаимопонимание и постоянный диалог. Важно, чтобы вместе с развитием порта не ухудшилось качество жизни людей, живущих в прилегающих районах, а также, чтобы не был нанесен ущерб окружающей среде», - подчеркнул Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта. «За прошедшие годы Управление Рижского Свободного порта реализовало различные проекты по благоустройству территории как на Кундзиньсале, так и в других районах, прилегающих к порту. На Кундзиньсале построена комплексная спортивная площадка, создан пляж, а железная дорога ограждена от жилого района шумозащитной стеной », - добавил В.Зепс.

При разработке проекта осушения большую поддержку оказала ассоциация жителей «Kundziņsala», которая помогла обеспечить необходимые согласования с землевладельцами, на земле которых планируется строительство дренажной трассы. В связи с тем, что многие владельцы не проживают в Латвии, без участия ассоциации процесс согласования был бы очень долгим и сложным. Осушение жилого района Кундзиньсалы - еще один пример отличного сотрудничества между Управлением Рижского Свободного порта и организациями, объединяющими жителей портовых окрестностей. Это подтверждает, что с помощью ассоциаций можно наладить конструктивный диалог с жителями припортовых территорий и сотрудничать с ними с целью улучшения условий жизни на территории порта

Дренажные работы выполняет SIA «BUILDIMPEKS» - компания получила заказ в результате открытой закупочной процедуры. Стоимость работ - 448 121,17 евро без НДС.