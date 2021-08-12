Чт, 12.08.2021
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В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения

ФОТО: Publicitātes foto

Этим летом активно проводятся завершающие работы по осушению жилого района Кундзиньсалы. Жители этого района давно жаловались на высокий уровень грунтовых вод, который поднимается, особенно весной или после продолжительных дождей, и создает угрозу наводнения. В ходе проекта осушения населенной территории Кундзиньсалы планируется не только создать дренажную систему для понижения уровня грунтовых вод после дождя или паводка, но и построить насосную станцию, которая обеспечит откачку воды с территории жилого района.

Строительство насосной станции также повысит общий уровень безопасности на территории порта и обеспечит готовность порта к чрезвычайным ситуациям. Планируется, что работы будут завершены к концу октября этого года

Кундзиньсала с населением около 450 человек является одним из самых густонаселенных районов порта, поэтому Управление Рижского Свободного порта уделяет особое внимание вопросам равномерного развития с тем, чтобы рост портовых компаний и модернизация инфраструктуры были интегрированы и сбалансированы с общим развитием окружающей среды и конкретного района.

В последние годы Кундзиньсала превратилась в действующий складской и логистический центр, специализирующийся в основном на обработке контейнерных грузов. В районе Кундзиньсалы в настоящее время переваливается около 21% всего грузооборота Рижского порта.

«Краеугольный камень сосуществования порта и местных жителей - взаимопонимание и постоянный диалог. Важно, чтобы вместе с развитием порта не ухудшилось качество жизни людей, живущих в прилегающих районах, а также, чтобы не был нанесен ущерб окружающей среде», - подчеркнул Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта. «За прошедшие годы Управление Рижского Свободного порта реализовало различные проекты по благоустройству территории как на Кундзиньсале, так и в других районах, прилегающих к порту. На Кундзиньсале построена комплексная спортивная площадка, создан пляж, а железная дорога ограждена от жилого района шумозащитной стеной », - добавил В.Зепс.

При разработке проекта осушения большую поддержку оказала ассоциация жителей «Kundziņsala», которая помогла обеспечить необходимые согласования с землевладельцами, на земле которых планируется строительство дренажной трассы. В связи с тем, что многие владельцы не проживают в Латвии, без участия ассоциации процесс согласования был бы очень долгим и сложным. Осушение жилого района Кундзиньсалы - еще один пример отличного сотрудничества между Управлением Рижского Свободного порта и организациями, объединяющими жителей портовых окрестностей. Это подтверждает, что с помощью ассоциаций можно наладить конструктивный диалог с жителями припортовых территорий и сотрудничать с ними с целью улучшения условий жизни на территории порта

Дренажные работы выполняет SIA «BUILDIMPEKS» - компания получила заказ в результате открытой закупочной процедуры. Стоимость работ - 448 121,17 евро без НДС.

Статья сделана сотрудничеством с Rīgas Brīvostu.


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