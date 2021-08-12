Рекорд смертности от Covid-19: в России за сутки умерли более 800 человек

Ранее в России четыре раза фиксировалось по 799 смертей людей с Covid-19 в сутки - 16, 24, 29 июля и 10 августа.

С начала пандемии в РФ, по данным оперативного штаба, от коронавируса скончалось 168 049 человек. Всего в стране заразился 6 534 791 человек, выздоровели 5 828 972 человека.

С июня в России стремительно продолжается рост заболеваемости ковидом и рост смертности. В Москве в июне 2021 года, по данным Росстата, умерли 16 406 человек, что на 7138 человек больше, чем в июне 2019 года.