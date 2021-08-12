Каспарс Ширкенс покинул фракцию Сейма KPV LV; он со своим братом учредит новую партию

В дальнейшем он будет работать в Сейме как внефракционный депутат.

Ранее из партии "За человечную Латвию" вышел также его брат, бывший министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

Политики намерены учредить новую партию, о чем более подробно сообщат через несколько недель. По прогнозам Каспара Гиргенса, у будущей партии будет 200 сторонников для ее учреждения.

В заявлении для прессы Гиргенсы отмечают, что общество ждет честной и профессиональной альтернативы для более безопасного будущего, поэтому будет создана сильная оппозиция существующему правительственному курсу.

"Мы видим, что общество ждет такой политической силы, которая предложит открытую и честную политику, не допускающую расслоения и раскола общества, разбазаривания государственных средств.

Необходимо продолжать работу над современной налоговой политикой, чтобы у жителей и предпринимателей не только были уплачены налоги, но и оставалась средства для накопления капитала и повышения качества жизни", - заявил Сандис Гиргенс.