Каспарс Ширкенс покинул фракцию Сейма KPV LV; он со своим братом учредит новую партию
Депутат Сейма Каспар Гиргенс вышел из партии "За человечную Латвию" (фракции KPV LV). Эту информацию подтвердил агентству LETA сам депутат.
Депутат Сейма Каспар Гиргенс вышел из партии "За человечную Латвию" (фракции KPV LV). Эту информацию подтвердил агентству LETA сам депутат.
В дальнейшем он будет работать в Сейме как внефракционный депутат.
Ранее из партии "За человечную Латвию" вышел также его брат, бывший министр внутренних дел Сандис Гиргенс.
Политики намерены учредить новую партию, о чем более подробно сообщат через несколько недель. По прогнозам Каспара Гиргенса, у будущей партии будет 200 сторонников для ее учреждения.
В заявлении для прессы Гиргенсы отмечают, что общество ждет честной и профессиональной альтернативы для более безопасного будущего, поэтому будет создана сильная оппозиция существующему правительственному курсу.
"Мы видим, что общество ждет такой политической силы, которая предложит открытую и честную политику, не допускающую расслоения и раскола общества, разбазаривания государственных средств.
Необходимо продолжать работу над современной налоговой политикой, чтобы у жителей и предпринимателей не только были уплачены налоги, но и оставалась средства для накопления капитала и повышения качества жизни", - заявил Сандис Гиргенс.
По его словам, будущая партия будет поддерживать создание новых предприятий, усиление законности и внутренней безопасности. Также политик подчеркнул необходимость уменьшения коррупции в государственном управлении.