Видео ⟩ "Тупица, ты ничего не понимаешь!": Муйжниеце подал в суд на Папуле за оскорбление чести и достоинства

Советница Муйжниеце Илзе Крукле отметила, что министр не будет комментировать то, что уже общедоступно.

Портал jauns.lv сообщает, что то, что произошло в Сейме на комиссии по образованию, культуре и науке в октябре прошлого года, вероятно, дошло до суда.

В то время депутаты Европарламента обсуждали дистанционное обучение во время Covid-19.

Муйжниеце, которая в то время была депутатом, сказала: "Я понимаю логику, при которой этого влияния может не быть. Я также хочу думать, что влияния не будет на государственный бюджет, потому что это взаимное перераспределение нагрузки и тому подобное".

Папуле в ответ на это заявила: "Тупица, ты ничего не понимаешь! Какое еще перераспределение нагрузки?".

“Stulbene, tu tak neko nesaproti!” Citāts no Saeimas izglītības komisijas sēdes. Izglītības! pic.twitter.com/YgLM4AWbVB — Arnis Krauze (@arniskrauze) October 30, 2020