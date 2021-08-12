Чт, 12.08.2021
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Видео ⟩ "Тупица, ты ничего не понимаешь!": Муйжниеце подала в суд на Папуле за оскорбление чести и достоинства

ФОТО: LETA

9 августа Пардаугавский суд Риги рассмотрит иск министра образования и науки Аниты Муйжниеце к депутату Сейма Эвии Папуле об оскорблении чести и достоинства. Дело было возбуждено в начале этого года.

Советница Муйжниеце Илзе Крукле отметила, что министр не будет комментировать то, что уже общедоступно.

Портал jauns.lv сообщает, что то, что произошло в Сейме на комиссии по образованию, культуре и науке в октябре прошлого года, вероятно, дошло до суда.

В то время депутаты Европарламента обсуждали дистанционное обучение во время Covid-19.

Муйжниеце, которая в то время была депутатом, сказала: "Я понимаю логику, при которой этого влияния может не быть. Я также хочу думать, что влияния не будет на государственный бюджет, потому что это взаимное перераспределение нагрузки и тому подобное".

Папуле в ответ на это заявила: "Тупица, ты ничего не понимаешь! Какое еще перераспределение нагрузки?".

В июне этого года после смены нескольких министров правительства премьер-министра Кришьяниса Кариньша (JV) Муйжниеце стала министром образования и науки. Муйжниеце приостановила полномочия депутата на срок полномочий министра.


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