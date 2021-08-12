Видео ⟩ "Тупица, ты ничего не понимаешь!": Муйжниеце подала в суд на Папуле за оскорбление чести и достоинства

Советница Муйжниеце Илзе Крукле отметила, что министр не будет комментировать то, что уже общедоступно.
Портал jauns.lv сообщает, что то, что произошло в Сейме на комиссии по образованию, культуре и науке в октябре прошлого года, вероятно, дошло до суда.
В то время депутаты Европарламента обсуждали дистанционное обучение во время Covid-19.
Муйжниеце, которая в то время была депутатом, сказала: "Я понимаю логику, при которой этого влияния может не быть. Я также хочу думать, что влияния не будет на государственный бюджет, потому что это взаимное перераспределение нагрузки и тому подобное".
Папуле в ответ на это заявила: "Тупица, ты ничего не понимаешь! Какое еще перераспределение нагрузки?".
В июне этого года после смены нескольких министров правительства премьер-министра Кришьяниса Кариньша (JV) Муйжниеце стала министром образования и науки. Муйжниеце приостановила полномочия депутата на срок полномочий министра.