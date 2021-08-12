"Право просить убежище - одно из основных прав человека": юрист об иммигрантах

Оньшевскис, отметил, что право искать убежища - это одно из основных прав человека. Таким образом, изгнание и отказ во въезде считаются запрещенными. Практика запрета на въезд людей в страну может применяться только в экстремальных условиях, которых в настоящее время в Латвии нет.

По мнению Ольшевскиса, важно сохранять принадлежность к общему пространству Европейского союза (ЕС), сохраняя ценности верховенства закона.

"Мы не должны относиться к людям так, как это делают авторитарные и тоталитарные государства", - сказал он.

Если Сейм в четверг подтвердит введенное правительством чрезвычайное положение, юрист считает, что ожидается не только осуждение институтов Европейского союза (ЕС), но и возможное судебное разбирательство в Европейском суде по правам человека и в Европейском суде. По словам юриста, в Литве также будут фиксироваться нарушения, связанные с недопущением иммигрантов, хотя там ситуация несколько иная.

Чтобы действовать в соответствии с ценностями ЕС, Латвия должна рассматривать каждый отдельный случай при принятии решения о том, соответствует ли лицо критериям соискателя убежища. Если такого соответствия нет, то ему может быть отказано во въезде в Латвию. "В целом неправильно говорить, что люди бегут, потому что им нечего делать. Такая риторика более авторитарна. Мы не такие", - сказал он.