Фото ⟩ Разрушительные наводнения на севере Турции: погибли пять человек
В четверг, 12 августа, официальные лица Турции заявили, что в результате наводнения, вызванного дождем на севере страны, погибли пять человек, один - пропал без вести.
В четверг, 12 августа, официальные лица Турции заявили, что в результате наводнения, вызванного дождем на севере страны, погибли пять человек, один - пропал без вести.
Наводнение в среду обрушилось на черноморское побережье провинций Бартина, Кастамон, Синопа и Самсун.
Стихия разрушила здания и мосты. Людей с крыш домов эвакуировали вертолетами.
В результате обрушения моста в провинции Бартина пострадали 13 человек.
Во многих местах не было электричества.
Галерея: Результат наводнений в Турции