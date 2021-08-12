Чт, 12.08.2021
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Фото ⟩ Разрушительные наводнения на севере Турции: погибли пять человек

ФОТО: UMIT YORULMAZ/EPA

В четверг, 12 августа, официальные лица Турции заявили, что в результате наводнения, вызванного дождем на севере страны, погибли пять человек, один - пропал без вести.

Наводнение в среду обрушилось на черноморское побережье провинций Бартина, Кастамон, Синопа и Самсун.

Стихия разрушила здания и мосты. Людей с крыш домов эвакуировали вертолетами.

В результате обрушения моста в провинции Бартина пострадали 13 человек.

Во многих местах не было электричества.

Галерея: Результат наводнений в Турции


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