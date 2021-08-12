В центре для беженцев в Муцениеки семь человек заразились Covid-19
В настоящее время Covid-19 заражены человек в центре размещения беженцев в Муцениеки, сообщили агентству LETA в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP).
В настоящее время Covid-19 заражены человек в центре размещения беженцев в Муцениеки, сообщили агентству LETA в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP).
Один из них находится в больнице. Все недавно принятые соискатели убежища помещены в карантин.
В PMLP также сообщили, что все иммигранты имеют возможность привиться от Covid-19. На сегодняшний день этой возможностью воспользовались 20 человек.
В управлении подтвердили, что ситуация в центре на данный момент спокойная.
Как сообщалось, сейчас в общежитии для иностранцев в Муцениеки размещены 384 человека, в том числе 105 детей.
Центр может принять около 400 человек и в настоящее время полностью загружен.