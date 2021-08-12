Белорусский политзаключенный сбежал из заключения в Литву и познакомился с мигрантами

Милиция искала меня дома: приходила по адресу прописки в Лепель и в Шумилино, где я жил. Но даже родственники не знали, где я. Прятаться было самым сложным".

Позже Дмитрия связали еще с одним беженцем. 31 июля их высадили недалеко от границы, и через полчаса мужчины уже были в другой стране.

"Было волнение, потому что стоял день. Мы перешли границу, зашли в ближайшую литовскую деревню, попросили местного жителя, чтобы он вызвал пограничников. Он еще уточнил, каких - белорусских или литовских. Подумал, вдруг это заблудились грибники. Мы сказали, что литовских. Приехали пограничники и забрали нас на заставу, где мы провели шесть дней.

Мы удивились тому, что там происходит. Мигрантов было очень много, более 100. В основном иракцы и африканцы. Нас хотели к ним в лагерь заселить, сказали, что больше нигде места нет. Выяснилось, что места есть, но там матрасов не было. Для литовцев дико: как спать без матрасов? Я шучу: хлорку не выливайте, гимн поутру не включайте - и ладно. Мы помогали пограничникам продукты разгружать, кровати ремонтировать, мигрантов размещать.

Парень, который бежал со мной, хорошо знает английский и французский языки, немного беседовал с мигрантами. Некоторые иракцы рассказывали, что заплатили за дорогу от 1000 до 5000 долларов. Девушка из Африки 12 тысяч заплатила.

Им в турагентстве дали понять, что если вы попадете в Литву из Беларуси, там два часа займет оформиться, подпись поставит, а затем вам купят билет до Германии.

Ввели в заблуждение, и они поверили. Все без документов: кто оставил паспорт в отеле, кто выбросил. Много детей, грудных в том числе. Мой товарищ помогал мигрантам связаться с семьями: они писали на бумаге послания, он фотографировал их и присылал родственникам. Несколько суток после не давали покоя, звонили".

Дмитрий слышал, что на химии после его побега немного отпустили гайки. Он рассказывает, что большинство узников в Шклове отправляют работать в колхозы. Некоторых берут частные фирмы по переработке вторсырья, кто-то разгружает склады в райпо. Сам Дмитрий до перевода на комбинат работал на пилораме.

"Зарплаты - 500-600 рублей в лучшем случае. Это когда у тебя нет штрафов и исков. Я за полгода получил на руки около 630 рублей. Остальное пошло на оплату административных штрафов: за 9 августа, когда я якобы оскорбил сотрудника милиции, за фото с пикета с флагом в соцсетях. Плюс штраф за попытку незаконного перехода границы.

Помимо работы, раз в месяц выпадает дежурство. Один раз на кухне (убираешь ее, коридор, актовый зал, улицу). Следующий раз - в расположении, где мы спим. Новости госТВ постоянно смотреть надо и профилактические фильмы - в основном о вреде наркотиков, алкоголя, роли семьи".

Ранее политзаключенный рассказывал, что каждый месяц на оплату коммуналки на "химии" идет 50 рублей. Готовят мужчины сами, в магазин водят раз в день под присмотром.

"Некоторых в город отпускают на 4 часа. Самому без разрешения нельзя выходить. Если по дороге с работы отклонишься от маршрута, могут посчитать за нарушение", - замечал Дмитрий.

В июне, когда политзаключенного не пустили на свидание с женой, он проглотил кусок металлической ложки в знак протеста. За это Дмитрия поместили в штрафной изолятор.