Молодая пара на самокате перед ОМОНом: как сложилась судьба героев культового фото

Оказалось, что нет. Раньше я никогда не участвовала в таких историях, поэтому думала, что, может, раньше действительно было большинство за Лукашенко… А потом начала интересоваться и узнала, что нет, что и раньше люди чего-то хотели. Ну я маленькая была, что поделаешь".

Перед выборами к Юлии и попало то шикарное платье.

"Подруги где-то нашли винтажные платья, и когда я увидела то свадебное платье, то думаю: вау, класс! Тогда я точно выйду, потому что в таком красивом платье буду транслировать красоту, женскую силу. Женщины - добро, любовь и свет. И было очень здорово, что платье фактически само меня нашло", - говорит девушка.

"В день выборов я отдала свой голос за Тихановскую: во мне отозвалась эта история, понравилось, как объединились люди, раньше же такого не было. Мне нравились программы, которые предлагали другие кандидаты, я хотела голосовать за Бабарико - но его посадили.

9 августа мы весь день гуляли по городу. Катались на том самокате, который просто взяли в аренду, смеялись, снимали много видео, объехали весь центр. Когда стемнело, поехали на Немигу, затем по мосту в направлении стелы, но вернуться не смогли - всё было уже заблокировано силовиками",

- вспоминает Юлия.

"Мы заехали домой и оставили самокат, затем вернулись снова на улицу. Людей было очень много. Мы были на Машерова, там где силовики перекрыли улицу. Мы просто стояли и наблюдали. Потом в людей бросили светошумовую гранату - и люди побежали.

Мы вернулись домой и остались там, а на следующий день соседи рассказали, что мы удачно вернулись, потому что потом в наших дворах силовики устроили настоящую зачистку.

Нас сфотографировали на самокате на Немиге: возле Дворца спорта и ТЦ "Галерея". О том, что фото широко разошлось, я сначала не знала.

ФОТО: tut.by

Интернета же после выборов не было. Фото я увидела уже после 9 августа: мне скинули его друзья из-за границы. Оно прилетало отовсюду: от знакомых из Украины, Польши, Италии.

То фото я сначала запостила в своем инстаграме, потом удалила - мне не было страшно, что меня найдут или что-то такое. Просто тогда уже стало известно, что кого-то сбило автозаком, потом погиб Тарайковский. А мне звонит знакомая и говорит о моем фото: вау, это так круто, это твоя минута славы! Мне стало стыдно, что я как бы хайпаю на всей этой истории. Я подумала: какая еще минута славы? И удалила фото".

В конце августа Юлия с парнем выехали из Беларуси.

"Если честно, то мой парень переживал не столько за себя, сколько за меня. Банально - что сказать моим родителям, если меня где-то задержат?

Мне же было страшно, я совсем не смельчак, но как-то не верилось, что какой-то мужчина может просто подойти, схватить меня и избить. И я ходила на митинги, на акции. Иногда говорила парню: я пойду кофе пить. А потом он звонит мне и слышит фоном "Уходи!", "Жыве Беларусь!". И он такой: "Ты где? Я еду за тобою!"

К счастью, нас не задерживали, уголовных и административных дел не заводили.

Но было страшно, и оставаться дома я не могла.

И парень принял решение, что мы уезжаем, хотя бы временно. Я не возражала. Только месяца через полтора я перестала бояться милиции и плакать, когда читала новости", - говорит девушка.

За границей пути Юлии и ее парня разошлись. Сейчас девушка живет в Киеве.

"В Беларуси я не развивалась как художник. А Киев меня очень тепло принял.

Я думала начать работать парикмахершей, чтобы просто зарабатывать. Попала в студию к одному парню, мы поговорили. И он сказал: "Ты не парикмахер, ты художник". И устроил мне выставку!"

"Теперь я пишу картины и делаю арт-визуализации, это человеческие мечты в формате картин. Этим и зарабатываю. Деньги не стабильные, бывала и тысяча долларов в месяц, а бывали дни, когда нечего есть. Но на жизнь хватает, скажем так", - признается Юлия.

"Я хочу вернуться в Беларусь, говорить о Беларуси. У нас гениальные люди! Когда я видела фото с протестов, фото плакатов и перфомансов я восхищалась. Это было очень круто: люди выходили на улицы не со злобой, камнями и палками, а с искусством и любовью".

"И я хочу, чтобы весь мир увидел, что в Беларуси новое дыхание и много талантливых людей.

Но много талантов сейчас и уезжает. Я их понимаю: люди не хотят бояться. Я и сама думаю, что не воевать родилась на свет, а создавать красоту".